網上熱話｜美女慘被剪衰瀏海 崩潰爆喊報警 揭「髮型師」是洗頭大媽

髮型對一個人的外表來說相當重要，好看的髮型，效果堪比「整容」，而瀏海更是髮型當中的「重中之重」。深圳一位姓吳女子在剛過去的星期日感到瀏海太長，就隨意走入一間髮型屋剪瀏海，要求剪到齊眉毛的長度，萬沒想到髮型屋竟指派負責洗頭和收銀的大媽來剪，結果當然是剪得太短，而且毫無層次和美感。吳女當場痛哭失聲，大媽卻完全沒有悔意，嬉皮笑臉道歉，甚至辱罵吳女。最後吳女報警並向市場監督管理局投訴，誓要髮型屋得到「停業整頓」的處罰。

吳女表示，涉事髮型屋當日只有一名男子和一名大媽在場，自己提出要求後，男子就讓大媽操刀，「一開始她就沒說她不會剪，然後她就讓我閉上眼睛，就拿剪刀一咔嚓過來，就沒了，然後她說可以了」。當吳女一張開眼睛，就見到自己的劉海變得極似「農村小童鍋蓋頭瀏海同款」。

大媽嬉皮笑臉道歉 面對警察反指客人「想訛錢」

吳女氣得大哭，質問大媽「你根本不會剪吧」。大媽先是嬉皮笑臉的不斷道歉，當聽到吳女要求見經理或店長後，就馬上「變臉」，高聲辱罵吳女。吳女與大媽吵了幾句，怒極報警，沒想到大媽竟在警察面前聲稱是吳女「要求太高、眼光太高」，還稱「這個髮型沒有甚麼不好」，指吳女「就是想訛我的錢，賴在店裡面，哭著不走」，然後提出賠償吳女10元人民幣。

吳女拒絕賠償，堅決投訴後，警察開始盤問大媽。大媽這時才坦白，自己在店內只是負責洗頭和收銀。吳女之後再前往市場監督管理局投訴，「我就是希望他們停業整頓」。

網民：拿別人的頭髮和金錢開玩笑呢

微博網民紛紛支持吳女維權，稱「家店就過份了，拿這個女生的頭來玩？」、「剛開始剪壞可能氣一會，更加生氣的是店員嬉皮笑臉的態度吧，太不尊重人了」、「支持！沒有理髮資質的憑甚麼剪頭髮，拿別人的頭髮和金錢開玩笑呢」、「點進來之前覺得她矯情，點進來之後，我都想替她報警」。

還有網民表示，「以其人之道，還治其人之身，讓大媽也體驗被顧客剪壞瀏海」、「就是有較真的人，市場環境才能越來越好，進理髮店跟進賭場似的，出來不知道變成甚麼樣」、「我已經被剪成這樣很多次了，後來就不讓他們碰我瀏海了」、「真的劉海很重要啊，我常去的理髮店把我瀏海剪短了我再也不想去了，上班都被嘲笑了好幾天」。

