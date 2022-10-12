網上熱話｜老人入店舖乞討獲職員給5毫 扔回櫃台斥「5毛錢有甚麼用」

唐女士表示，第一次被老人質問時，「我說5毛錢也是意思，你一路走過去的話，你每天也是很多，但人家就是看不上」，沒想到對方隔十多分鐘還回來再次質問，直言「當時真的很生氣」。

「神沙」真係人見人憎，連乞兒都唔要？深圳一名在雜貨店收銀的唐女士前日見有老人入店內乞討，就意思意思給了一枚5毫(人民幣，下同)硬幣，沒想到老人看了看兜裡的5毫後，馬上將5毫倒回收銀櫃台，還反問5毫子有甚麼用，甚至在離開十多分鐘後折返，再次質問「你給我5毛錢有甚麼用」。

網民一面倒批評乞討老人：人家不欠你的

內地網民一面倒批評，「現在乞討也能這麼理直氣壯，挑三揀四？」、「明顯被慣著了」、「人家不欠你的。人家也可以不給」、「說明根本不餓也不窮」、「都把要飯當工作了，憑啥覺得每個好心人都得給多的，10個人給他5毛都有5塊了」。有網民就「設計對白」，諷刺「乞討老人：5毛，打發要飯的呐？」

有網民則表示，「確實，但是我第一時間竟然是在思考5毛在現在能買到甚麼」、「5毛錢確實買不到甚麼，但是也是一份善良，別人又不欠你的 」。還有網民估計，「這些人可不窮，衣服一換回家住別墅去了都有可能」，甚至稱「我家附近有個老乞討的老太太都討到錢蓋房子了」、「說不定咱辛辛苦苦掙的工資還沒人職業乞丐賺得多，五毛錢也是錢，給我我也要啊」。

網民分享遇乞討時稱無錢 被喝問「那你有甚麼」

有網民也分享「被乞討」經歷，「我小學的時候也給過乞丐一毛錢，當時也被扔回，然後我撿回去買了顆糖吃！但我真心感謝他，因為他給我上了重要的一課，往後我的人生中就沒有給過乞丐半分錢」、「我遇到過一家三口跟我要錢說買汽車票，我說我沒錢，人家立刻惡狠狠的回了我句那你有甚麼！我當時呆住了整個人」、「親身經歷過，乞討的殘疾人嫌棄我給的零錢少了，看了我錢包的確非常乾淨，直接掏出二維碼，讓掃碼支付」。