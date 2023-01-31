網上熱話｜聲稱「此路是我的」 三亞村民攔路收每輛車10元「買路錢」

聶女批評，「南高速都不收費，村子裡面的路怎麼就收費了呢？」惟當時不想因此事耽誤自己和後面其他人的時間，最後付錢了事，如今「曝光只是為了讓能管的人來管一管，這種行為真的給海南抹黑」。

聶女表示，不少車輛都抄該條小路前往南山景區，涉事男子逐輛車攔截收費，「可能是生意太好了有點膨脹了吧，他不是在一個位置上站好等著攔車，他是收完一輛車的錢，再跑到下一輛車旁收費，跑過來我們車旁邊直接掰了一把我們車的倒車鏡……不是上來就手欠掰我們倒車鏡我們真是懶著和這種人多說一句話」。

事件迅即掀起熱議，有海南網民留言，「的確不對了，該管一管了。代表海南人民向大家致歉」、「我身為一個海南人，我都為這種事感到羞愧。這個人確實是要有人出來管管了」、「報警一定要報警！作為海南人我腦都熱」。

有網民聲稱要尊重當地民風

不過，也有不少網民認為，「去報警吧去報，人家都叫去報警，她也知道是人家的(路)，所以不敢報」、「開車從人家房子大門過去還有理？去玩有公路不走，堵車就隨便跑人家前院去？」、「你確實從他家門口過，那不是公路，可能他家門口那塊地就是他的他才不讓過，那可不是甚麼公共場所哦，一兩輛過沒甚麼問題，每輛都從那裡過對他確實有影響」、「要尊重當地風俗民風」。

有網民就指出，「有收費許可證嗎？沒有就是違法」。聶女亦諷刺，「對他的影響是一天賺的盆滿缽滿，這攔路收費大哥高興著呢」。還有網民揶揄，「等會我也想在我家門口攔個路障，其他兩戶想坐電梯就要交10塊」。

警方按敲詐勒索拘留攔路男10天

三亞政府昨通報，涉事姓董南山村村民在本月25至29日期間，以遊客車輛經過自家土地，影響其生活為由，對路過的每輛車收取10元費用，目前三亞市公安局崖州分局依法對董男攔車收費、構成敲詐勒索的行為處以行政拘留10天，並收繳違法所得。

聶女亦透露，當地政府知悉事件後，第一時間控制涉事男子，且連夜找到他們了解情況，「並邀請我和視頻前的你一起做三亞旅遊監督員，發現不法問題第一時間錄視頻取證然後報警」，警方除了依法處理涉事男子，還會為村民普及法律知識。聶女對當地政府重視事件的態度感到相當滿意，「當聽到(他們說)你這幾天受委屈了，這一切都能被原諒，這件事情咱們翻篇了」。