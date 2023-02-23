網上熱話｜茶飲店茶杯旗袍女圖案「不雅」？網民：誰家正經旗袍開叉開到屁股

上海連鎖果茶店「滬上阿姨」的茶杯圖案，近日被網民批評「不雅」、「不正經」，甚至直指似「情趣衣服」，事關圖案中一名坐著的旗袍女子，旗袍開叉開到上大髀，露出一大片肉；旗袍後擺還「故意」撥開到後面，而正常人穿著旗袍時，會撫順後擺再壓著坐下。
市場監管部門介入調查
滬上阿姨方面表示，會向設計部門反映問題，又稱該款圖案是一款茶飲的專屬茶杯，已經用完，目前店內並無使用該款茶杯。滬上阿姨註冊地上海金山區朱涇鎮的市場監管部門今日表示，會就事件介入調查。
內地網民對所謂「不雅」圖案反應不一。有網民認為，「誰家正經旗袍開叉開到屁股」、「肯定是不雅啊，沒有女生會把裙子後擺撩上去用屁股蛋子坐在椅子上」、「左邊紅衣服的就是正常露膚距離，我印象裡旗袍就是優雅的，咋會這麼開叉呢」。網民又批評，「不注意看是很難發現，但是畫師應該就是故意這麼畫的」、「不是審美問題，旗袍文化了解一下，這不是暴露，是不尊重傳統文化」。
網民：抖音上無數穿著暴露扭來扭去的沒見舉報
有網民則反駁，「都說露屁股坐，但是明明只是露大腿，屁股因為折起來的後擺，隔著椅子有兩層布」，並指「旗袍本來是這樣的」、「頂多說繪畫師對旗袍樣式的理解不到位，扯到情趣衣服上，是該淨化下自己的思想了」、「抖音上無數穿著暴露扭來扭去的沒見大家舉報」，還諷刺「我覺得吧 那些覺得不雅的可以去敘利亞，那邊穿的特保守，頭都是裹起來的」。
有網民更稱，「魯迅先生曾經說過這麼一段話，『一看到白胳膊，就想到全裸體，一想到全裸體，就會想到生殖器，一想到生殖器，就想到性交，一想到性交，就想到雜交。中國人的想像惟在這一層能夠如此躍進』」。