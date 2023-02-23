網上熱話｜茶飲店茶杯旗袍女圖案「不雅」？網民：誰家正經旗袍開叉開到屁股

滬上阿姨一款茶杯，因為圖案上女子的旗袍開叉過高，被批評「不雅」。(互聯網)

上海連鎖果茶店「滬上阿姨」的茶杯圖案，近日被網民批評「不雅」、「不正經」，甚至直指似「情趣衣服」，事關圖案中一名坐著的旗袍女子，旗袍開叉開到上大髀，露出一大片肉；旗袍後擺還「故意」撥開到後面，而正常人穿著旗袍時，會撫順後擺再壓著坐下。

市場監管部門介入調查

滬上阿姨方面表示，會向設計部門反映問題，又稱該款圖案是一款茶飲的專屬茶杯，已經用完，目前店內並無使用該款茶杯。滬上阿姨註冊地上海金山區朱涇鎮的市場監管部門今日表示，會就事件介入調查。

內地網民對所謂「不雅」圖案反應不一。有網民認為，「誰家正經旗袍開叉開到屁股」、「肯定是不雅啊，沒有女生會把裙子後擺撩上去用屁股蛋子坐在椅子上」、「左邊紅衣服的就是正常露膚距離，我印象裡旗袍就是優雅的，咋會這麼開叉呢」。網民又批評，「不注意看是很難發現，但是畫師應該就是故意這麼畫的」、「不是審美問題，旗袍文化了解一下，這不是暴露，是不尊重傳統文化」。