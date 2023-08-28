網上熱話｜警犬學校拍賣54隻落選狗狗勁搶手　最貴一隻以33萬元成交

內地有網民日前發現，曾經有54隻德國牧羊犬及比利時瑪連萊犬等，由於考警犬被淘汰，遭警犬學校發出公告公開拍賣，叫價由200元人民幣起，結果最貴一隻以33萬元人民幣成交，受歡迎程度令網民感到意外。至於狗狗被淘汰的原因更成為網民討論話題。
網民上載2021年6月一間警犬技術學院的公告，標題寫著大大的「淘汰犬出售公告」，這批共計有54頭被考核淘汰的受訓犬，於特定日期公開競價出售。底價為200元人民幣，每次叫價為50元人民幣或其倍數，價高者得，需在當天帶走狗狗，並要求購買者不得棄養。結果，拍賣當日54隻落選警犬，於開拍2小時就全部賣出，成交總額為347.2萬元人民幣，最高價一隻德牧的成交價竟高達33萬元人民幣。
淘汰理由多多 網民嘆狗生好難
有網民從狗狗名單中發現，這批被淘汰警犬包含德牧、比利時瑪連萊犬、荷蘭牧羊犬等犬種。牠們被淘汰的原因更引發網友討論，原來「膽小」、「長毛」、「耳軟」、「體小」、「興奮性低」都是牠們不合格理由，讓許多網友大嘆要「考公(職)」的狗生好難。有具專業知識的網民則指出，「不咬」是對指導員指定目標沒反應；「外抑制」為注意力不夠集中；另外「膽小」也不同於一般人的定義，他舉例指「在2米高的地方蒙著眼睛爬鐵絲，不敢爬的屬於膽小」。但這些其實都是警犬標準，對於一般民眾飼養其實沒有太大影響。不少內地網民對於有機會買到被淘汰的警犬都感到驚奇，部分人更查詢區內有沒有警犬學校，期望將來能買到落選警犬。