網上熱話｜警犬學校拍賣54隻落選狗狗勁搶手　最貴一隻以33萬元成交

內地有網民日前發現，曾經有54隻德國牧羊犬及比利時瑪連萊犬等，由於考警犬被淘汰，遭警犬學校發出公告公開拍賣，叫價由200元人民幣起，結果最貴一隻以33萬元人民幣成交，受歡迎程度令網民感到意外。至於狗狗被淘汰的原因更成為網民討論話題。

網民上載2021年6月一間警犬技術學院的公告，標題寫著大大的「淘汰犬出售公告」，這批共計有54頭被考核淘汰的受訓犬，於特定日期公開競價出售。底價為200元人民幣，每次叫價為50元人民幣或其倍數，價高者得，需在當天帶走狗狗，並要求購買者不得棄養。結果，拍賣當日54隻落選警犬，於開拍2小時就全部賣出，成交總額為347.2萬元人民幣，最高價一隻德牧的成交價竟高達33萬元人民幣。