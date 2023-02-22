網上熱話｜貴州公務員相睇失敗 發訊息狂嘲女方唔識貨 網民：他們有種奇怪的優越感

貴州貴陽一名公務員日前「相睇」後被女方拒絕，竟向女方傳送一大堆強行挽回自尊的言論，聲稱像女方這種「一抓一大把」的普通女子，「能夠找到我們這種城市裡面擺脫壓力輕鬆愉快生活的參政幹部，是你們的福氣」等。女方不勝其煩，將相關對話截圖放上網公審，引來許多網民留言稱，「很多體制內的都覺得自己高人一等」、「從哪個朝代穿越來的啊」、「條件真的那麼好，怎麼會這麼氣急敗壞」。涉事男子所工作的貴陽花溪區統計局周三晚上發布「情況說明」，就局內工作人員不當言論造成的不良影響致歉。 男方相睇後「示愛」 被女方兩度拒絕 根據網上流傳的對話截圖，姓名被標註為「James 王X杰」的男子表示，「我對你有點感覺，你比較有氣質，淑女性感，讓男人荷爾蒙升高，我也不再掩飾了，溫和只是我在職場上樹立的形象」，但女方回應稱，「非常感謝你對我的欣賞，說明你的眼光還是不錯的，但是咱倆真的不合適，說清楚說明白，才不會浪費你的精力和時間」。 沒想到男方不死心，再接再厲稱「鞋子合不合適，穿過才知道，先招進來試處一處，萬一是我的菜呢」，女方亦再明確拒絕「但你不是我的菜」。沒想到男方開始「發威」，稱「排隊來找我拷貝資料的文旅局的女生，長得和你都差不多」，但自己「不吃窩邊草」。

男方不忿被拒：能找到我們這種參政幹部是你們的福氣 男方還不斷展現其優越感，稱其所工作的單位去年招聘1人，就有100人來應徵，當中有六十多名研究生、1名博士，最後招聘的女研究生「同樣從跑腿給我們打下手幹起」，而自己去年參加市委黨校的研討班，「給我們上課的都是市委常委、市領導」。然後男方話鋒一轉，稱「話說回來，你們這些人，能夠成為我們市裡面這部分人的菜，還要看我們敞開綠色通道那一時刻，究竟是誰選擇誰還不一定」，又指像女方一般樣貌和身材的女生「一抓一大把」，嘲笑「呵呵，當真誰是誰的菜」，還揚言能夠找到他這種無生活壓力的「參政幹部」做伴侶是「你們的福氣」，鄙視稱「靠你們自己，在城市裡面斷然是熬到退休年齡都躺不平的」。 女方大罵「有病就吃藥」 男方再嘲「枉費我一頓飯」「屌絲妹」 男方這些「偉論」隨即令到女方理智斷線，大罵「有病就吃藥，傻X！！！第一次見到你這種憨X」，但男方「死唔斷氣」，再諷女方「素質不好」、「枉費我一頓飯」、「屌絲妹」(註：屌絲=人生失敗者)。