網上熱話｜車位遭「家有喜事」佔用　車主怒撕字條發現驚喜即消氣(有片)

作為車主，如果自己的車位被佔用，定必生氣。近日內地有車主駕車回家時，發現自己的車位被佔用，佔用車位的人還在車上貼著寫有「家有喜事，佔你車位用1天」的字條。車主當然生氣，詎料他撕下字條時竟發現對方還留下2盒煙和裝有200元人民幣的利是，讓他馬上怒氣全消。對此網民也幽默留言：「只要錢到位，男才女貌，祝早生貴子！」

綜合報道，重慶一名車主於上月25日發文，指「車位被占，氣憤不已！打開一看，下次光臨！」原來是這名車主駕車回家時，發現車位被另一架私家車佔用，網上影片顯示，對方還在車的擋風玻璃上留有一張字條，上面寫著「家有喜事，佔你車位用一天，謝謝。」車主認為，雖然對方有交代原因，但家有喜事跟自己毫無關係，對車位無故被佔用自然十分生氣。不過當車主撕下字條時，卻現對方留下2盒煙及裝有200元人民幣的利是，車主也因這突如其來的「驚喜」，立即怒氣全消。