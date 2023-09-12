網上熱話｜農村父藏女兒高中取錄通知書17年　原因很現實(有片)

大陸山東省濰坊市一名女子近日在家中，意外發現自己的高中錄取通知書，原來被父親藏起來17年，她向父親問原因，父親的回應亦非常現實。相關影片在網上引發網民關注和深思。
綜合報道，山東濰坊一名女子於周日(10日)在家收拾東西時，發現父親將她17年前應試高中獲得取錄的通知書，她才知自己當年原來順利考上高中。女子指出，如果家長沒有隱瞞的話，她就會跟許多高中生一樣，以後讀大學、找個好工作，然而現實中，她被告知沒有考上，只好初中畢業就出去打工。由於沒有學歷加持，只能做些不需要門檻的工作，例如工廠流水線、售貨員等，多年辛酸湧上心頭。網上影片顯示，她忍不住質問父親「為甚麽要騙我！」她的父親一臉尷尬，隨後輕描淡寫地表示「說了也白搭(嘥氣)，那時候沒錢」。女兒坦言，自己理解家裡難處，但父親沒有跟她討論，而是直接隱瞞，讓她感到心寒。
網民：那時候真的難
事件經報道後，內地網民紛紛討論留言，有的批評該父親的做法：「上學錢都賺不到，那你生她幹嘛」、「這樣的父親不稱職，寧可自己累死也要讓孩子讀書，在農村來講讀書才是出路，不管男女」、「父親有多不喜歡這個女孩子」；也有人直言：「60後能讀起書就不錯了。那時候真的難」、「那些說風涼話的，完全理解不了十幾年前山東農村家庭的經濟條件是啥樣」。