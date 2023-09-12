熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
中國
2023-09-12 14:09:00

網上熱話｜農村父藏女兒高中取錄通知書17年　原因很現實(有片)

分享：
農村父藏女兒高中取錄通知書17年，原因很現實。(微博)

農村父藏女兒高中取錄通知書17年，原因很現實。(微博)

大陸山東省濰坊市一名女子近日在家中，意外發現自己的高中錄取通知書，原來被父親藏起來17年，她向父親問原因，父親的回應亦非常現實。相關影片在網上引發網民關注和深思。

綜合報道，山東濰坊一名女子於周日(10)在家收拾東西時，發現父親將她17年前應試高中獲得取錄的通知書，她才知自己當年原來順利考上高中。女子指出，如果家長沒有隱瞞的話，她就會跟許多高中生一樣，以後讀大學、找個好工作，然而現實中，她被告知沒有考上，只好初中畢業就出去打工。由於沒有學歷加持，只能做些不需要門檻的工作，例如工廠流水線、售貨員等，多年辛酸湧上心頭。網上影片顯示，她忍不住質問父親「為甚麽要騙我！」她的父親一臉尷尬，隨後輕描淡寫地表示「說了也白搭(嘥氣)，那時候沒錢」。女兒坦言，自己理解家裡難處，但父親沒有跟她討論，而是直接隱瞞，讓她感到心寒。

女子發現父親將她17年前應試高中獲得取錄的通知書，她才知自己當年原來順利考上高中。(微博) 女子質問父親，父親表示：「說了也白搭(嘥氣)，那時候沒錢」。(微博) 女子當年被告知沒有考上，只好初中畢業就出去打工。(微博)

網民：那時候真的難

事件經報道後，內地網民紛紛討論留言，有的批評該父親的做法：「上學錢都賺不到，那你生她幹嘛」、「這樣的父親不稱職，寧可自己累死也要讓孩子讀書，在農村來講讀書才是出路，不管男女」、「父親有多不喜歡這個女孩子」；也有人直言：「60後能讀起書就不錯了。那時候真的難」、「那些說風涼話的，完全理解不了十幾年前山東農村家庭的經濟條件是啥樣」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受