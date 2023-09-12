網上熱話｜農村父藏女兒高中取錄通知書17年　原因很現實(有片)

大陸山東省濰坊市一名女子近日在家中，意外發現自己的高中錄取通知書，原來被父親藏起來17年，她向父親問原因，父親的回應亦非常現實。相關影片在網上引發網民關注和深思。

網民：那時候真的難

事件經報道後，內地網民紛紛討論留言，有的批評該父親的做法：「上學錢都賺不到，那你生她幹嘛」、「這樣的父親不稱職，寧可自己累死也要讓孩子讀書，在農村來講讀書才是出路，不管男女」、「父親有多不喜歡這個女孩子」；也有人直言：「60後能讀起書就不錯了。那時候真的難」、「那些說風涼話的，完全理解不了十幾年前山東農村家庭的經濟條件是啥樣」。