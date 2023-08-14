網上熱話｜遊客黃山野生捕獲「雲豹」身影　專家認證大橘貓︰一個原因肥肥白白！

有遊客到內地安徽著名景點黃山遊玩時，捕捉到了疑似一級保護動物「雲豹」的身影，不過專家研究影片後，認為那其實只是一隻「橘貓」，只是因為長期被遊客餵食，才變得又胖又大隻！

黃山人︰小時候常見雲豹

從遊客拍下的影片中可以看到，在黃山具有標誌性的奇石、奇松之間，有一隻黃色的動物在其中穿梭，外型看起來像大型貓科動物，讓在數十公尺外的遊客驚嘆不已。

面對遠處的騷動，這隻「疑似雲豹」的動物不但不害怕人，還自在的跳躍行走，遊客們議論紛紛，討論這到底是什麼動物，有人表示，雲豹實在是太稀有了，有沒有可能只是一隻貓，但這個想法遭到其他人反駁稱「哪有這麼大隻的貓？」影片上傳到網上後，引起不小討論，有網友表示，自己是土生土長的黃山人，小時候常見到雲豹，但也有人認為，近十幾年來，只有雲南和西藏，才有野生雲豹的蹤跡，要說是黃山雲豹，可信度不高。