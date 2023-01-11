網上熱話｜重慶公司新一年加薪僅50人仔 一個舉動贏得網民讚賞

疫情之下搵食艱難，但隨著防疫措施放寬，經濟復甦可期，打工仔也會盼望一下公司以加薪激勵士氣。重慶一間有過萬名員工的公司近日就宣布，今年每人每月加薪50元(人民幣，下同)。雖然這個金額相當尷尬，但公司一個舉動卻令不少網民讚賞。

公司就加薪金額發致歉信：對不起大家

該公司昨日以「致歉信」形式宣布今次加薪，直認今次加薪金額「微不足道」，並指「公司感到非常抱歉，對不起大家……公司已經盡了最大的努力，請見諒」。該公司還鼓勵員工，稱今年「新的機遇正在發生」，希望所有員工共同努力，「把效益搞起來，逐漸過上有尊嚴的生活」。

該公司負責人接受內地傳媒訪問時透露，今年因疫情反覆、市場縮減、高溫限電等因素，公司效益未有達到預期，導致今年加薪金額較少，「公司感覺對不起員工，希望能夠得到大家的理解」。

網民讚公司態度好 員工值得努力

微博網民「圍觀」致歉信後紛紛感慨，「居然有這麼態度好的公司……我們公司整天教育要感恩公司」、「錢少但心意是真誠的」、「很好了呀！起碼艱難時期還給員工加薪就值得努力了」、「至少老闆有態度，員工心不散，明年定會好轉」。

致歉信還引出許多網民吐槽，「有50都不錯了，我們公司五六年未漲工資了」、「居然還能漲，我們(公司)每個月都要想辦法扣個一千多，就這還要被說要對公司感恩戴德」、「我們公司已經連續降薪兩次降了一千多了，公司效益不好，你還不敢離職，因為別的公司可能更差」、「我們工資降了四分之一，我真謝謝老闆全家，只降底層，管理層不降」、「我們八個月沒發工資了」、「今年1月開始降薪22%的我」。