網上熱話｜重慶新春兔子燈飾被指「醜哭全體人民」 網民：晚上看會被嚇到 (多圖)

兔兔這麼可愛，為甚麼會變成這個樣子！重慶沙坪壩三峽廣場的巨型兔子燈飾，近日遭當地民眾大力吐槽，稱「醜哭全體沙坪壩人民」、「設計者你是和沙坪壩有什麼深仇大恨嗎？大過年的弄這麼一隻妖物出來」。不少網民也對這隻兔兔的造型感到「一言難盡」、「晚上看會被嚇到」、「這是快化人形了吧」、「像成精的兔子」。

有人更點出關鍵，「動物有了人樣就會有點恐怖了」、「眼睛太像人了有點害怕」。但也有部分網民認為，「開了燈之後看著還可以」、「換個角度看感覺不像同一個」、「其實也還好，這個兔子只是長得比較正經」、「運用了傳統文化剪紙工藝，挺好看的」、「人類對非人類的審美已經停滯在大眼睛小圓臉笑眯眯上了 」。

重慶沙坪壩爭議兔子燈飾已被拆除

相關部門就已經聆聽民意，將這座兔子燈飾拆除，惟一些網民感到可惜，稱「感覺現在拆了有點浪費哎？看一會覺得也不醜了」、「美醜見仁見智，沒有必要因為一部分人員多聲音就拆啊。不拆的話可能成為一個網紅景點呢」、「就算是醜，下次改不就行，也沒必要立刻拆吧？財政那麼富裕嗎？」