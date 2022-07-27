網上熱話｜重慶男一索得女 po文稱「晦氣」「上輩子造孽」

2022年了，還有人這般重男輕女？重慶雲陽縣一名姓姚男子昨日接連在微信朋友圈發文，稱「在醫院一刻都待不下去了，晦氣得很，生個女兒，我上輩子是造了孽嗎」、「期待十個月，期待這麼一個，真是倒霉。為甚麼老天對我這麼不公」、「名字我都懶得取」等。 姚男還在朋友圈透露，自己「從小到大幻想兒子」、「18歲就幻想自己未來兒子的樣子」、「覺得自己理想落空了」、「十年期望化為烏有」等，甚至提到「親子鑑定我都懶得去做了」。 網民：家裡是有皇位繼承麼？ 相關截圖在社交平台傳開後，網民紛紛譴責，「毫無人性」、「你等了一天就煩了，你老婆在鬼門關痛苦了一天」、「他妻子女兒遇到他才是真的晦氣」‵「嬰兒性別是他染色體決定的，自己晦氣怪不得誰」‵「家裡是有皇位繼承麼？不怪自己Y染色體不爭氣，怪老婆生女兒晦氣」、「不喜歡女孩的，幹嘛要娶個女人結婚？不晦氣嗎？」、「只是很好奇的想問一句，它有媽嗎？」、「我感覺有這種思想的人，家庭都是差不多觀念的」。有疑似知情網民甚至透露，「男方已經提出離婚了，還在發朋友圈找律師」。

內地「極目新聞」引述姚男的朋友指，這是姚男第一個孩子，「當時(姚男)發的就是幾句牢騷話」，事後有網民到姚男經營的店舖前聲討，對生意帶來一定影響，「現在他(姚男)的父母都有批評教育他」。 事主聲稱純粹發牢騷 「該盡的義務會盡」 極目新聞記者又輾轉尋獲姚男。姚男表示，女兒出生於昨日凌晨，自己一直很想要個兒子，加上前一段時間有很多煩心事，自己被騙了7萬元，一時情緒激動，就在朋友圈發了幾句牢騷，強調「以後該盡的義務還是會盡的，該養的會養，該照顧的要照顧」。姚男還提到，當地社區書記已經聯繫他，父母也已經對他批評教育，而網上流傳所謂離婚的朋友圈截圖是舊文，並非近日所發。 雲陽縣婦聯：已協調公安訓誡 將全方位關注涉事家庭 雲陽縣婦聯則表示，昨日下午已關注到事件，已協調公安機關對姚男作出訓誡，「我們已經聯繫到了男子的家屬，我們高度重視這個事，會全方位關注這個家庭，會關注孩子的成長」，若姚妻以後遇到麻煩，婦聯會及時幫助。