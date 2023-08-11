網上熱話｜闖蘋果店搗亂朗誦《滿江紅》　北京大媽斥「用iPhone都是漢奸」被帶走 (有片)

北京一名中年婦人闖蘋果店搗亂，更朗誦《滿江紅》等作品，最終被工作人員帶走。(資料圖片)

「靖康恥，猶未雪。臣子恨，何時滅！駕長車，踏破賀蘭山缺。壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。」這首相傳是南宋名將岳飛所作的《滿江紅》，相信大家都耳熟能詳，保安局長鄧炳強近日亦曾聲演岳飛朗讀這首作品。在北京，就有一名中年婦人懷疑不滿同胞不使用國產手機，除闖入當地蘋果專門店搗亂，大罵使用iPhone的人是「漢奸」、「走狗」之外，還即場激情地朗誦《滿江紅》等作品，惹來圍觀拍攝，最終該名婦人被執法人員拘捕帶走。

先砸 iPhone斥「漢奸」後背詩詞

網傳影片顯示，一名身穿紅色連身裙的中年婦人闖入北京太古里的蘋果專賣店，當時店內有其他顧客正在試用桌面上蘋果的產品。據網民爆料指，該中年婦人闖入店內，先是怒砸iPhone，痛斥「使用iPhone的人都是美國人、日本人的走狗、漢奸。」之後她便雙手叉腰背誦《滿江紅》、《定風波》及《木蘭辭》等詩詞，期間語調鏗鏘有力，抑揚頓挫，她更抽查店內顧客背誦，惟大部分顧客未有理會，繼續查看蘋果產品，至於站在中年婦人身後的職員則一臉尷尬。

中年婦人還聲稱，其胞弟是海軍陸戰隊隊員，要代表中國跟美國開戰，更稱自己若有子女，一定要讓他們為國捐軀，其後她還大罵工作人員、顧客及蘋果產品是「鬼東西」、「傻X玩意」。

網民：原來岳飛打的是美國

最終影片顯示，中年婦人在附近一間餐廳被帶走，過程中她顯得相當辛苦，被眾人合力抬上救護車，期間她大喊「別動我，我要死在這」、「我那麼愛國」、「等着吧，我會出來的！」。不少網民均對中年婦人的行為大惑不解，批評她「病得不輕」、「原來岳飛打的不是金國是美國。」