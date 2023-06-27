網上熱話｜飛機大媽扮病要脅「嘔落你度」要換位　結局令人氣憤(有片)

內地一名年輕女子搭乘班機時，遭鄰座大媽要求換位，詎料婉拒後，大媽竟聲稱患有頑疾，更要脅如果不讓位就要嘔在對方身上，發病亦要對方負責。影片曝光後，網民一面倒批評大媽的行為。

網民：鬧一鬧就能升艙 以後更多人會去鬧

報道指，大媽最終獲得升艙安排，令不少內地網民感到氣憤，一面倒批評大媽與大媽丈夫沒有文化，有人留言「鬧一鬧就能升艙，以後更多人會去鬧」、「助長歪風邪氣」、「被鬧的人才更應該升艙」，亦有人認為「這輩人素質普遍不高，人不是甚麼壞人，但極愛佔小便宜」。