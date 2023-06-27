網上熱話｜飛機大媽扮病要脅「嘔落你度」要換位　結局令人氣憤(有片)

內地一名年輕女子搭乘班機時，遭鄰座大媽要求換位，詎料婉拒後，大媽竟聲稱患有頑疾，更要脅如果不讓位就要嘔在對方身上，發病亦要對方負責。影片曝光後，網民一面倒批評大媽的行為。
綜合報道，事緣女事主一上機就看到一名大媽坐在她買的靠窗的座位上，請來機艙服務員協調後，大媽暫且坐回通道的鄰座，詎料椅子還沒坐熱，大媽就以患有心臟病、高血壓為由要女子讓位，且見女子不肯，還不斷道德綁架，甚至嗆聲「不換位就吐妳一身，犯病了也要妳負責」。女事主亦非省油的燈，立刻拍攝反擊：「妳吐在我身上沒關係，賠償就好。」氣得大媽暴怒不斷言語羞辱，更搬出對方的「孩子」來罵，令女事主更加氣憤，同時，坐在女事主後排、較早前「成功要求靠窗乘客換位」的大媽丈夫亦加入戰局，更企起身威脅落機後要打對方。網上影片顯示，該對年老夫婦暴怒，兩男兩女的4名機艙服務員不停安撫大媽，但也差點攔不住聲稱患病的她。
網民：鬧一鬧就能升艙 以後更多人會去鬧
報道指，大媽最終獲得升艙安排，令不少內地網民感到氣憤，一面倒批評大媽與大媽丈夫沒有文化，有人留言「鬧一鬧就能升艙，以後更多人會去鬧」、「助長歪風邪氣」、「被鬧的人才更應該升艙」，亦有人認為「這輩人素質普遍不高，人不是甚麼壞人，但極愛佔小便宜」。