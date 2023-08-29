網上熱話｜食蟻獸長出大熊貓頭一齊食螞蟻　網民驚訝：正面睇有3個頭(有片)

網民：看了好久才反應過來

其實，這個超似大熊貓的「第二個頭」，只是食蟻獸的前腳，因為拍攝角度及黑白花紋的緣故，才讓網友們產生誤會。不少網民紛紛留言，表示一度被詭異的畫面嚇倒「哈哈我也看成兩個頭」、「哪來的新物種……」、「看了好久才反應過來」、「這個有點嚇人呀」、「牠有兩個頭？」、「哪裡來的熊貓」、「只是在用前腳固定木頭啦」、「真的好像熊貓哈哈哈」、「差點就被騙到了」，亦有網民笑說「食蟻獸：你要是看我正面豈不是說我有3個頭？」。