網上熱話｜食蟻獸長出大熊貓頭一齊食螞蟻　網民驚訝：正面睇有3個頭(有片)

內地有網民日前分享一段在動物觀觀賞動物的影片，顯示食蟻獸正靈活地捕捉躲在其中的螞蟻，卻意外目擊「詭異一幕」，食蟻獸的右前腳竟然出現「第二個頭」，奇特畫面曝光後立刻在網路上瘋傳。
帳號「不知名的孫小姐」近日分享一段影片，當時隔著玻璃觀察食蟻獸的進食過程，只見食蟻獸把鼻吻靠在木頭上，靈活地捕捉躲在其中的螞蟻，乍看之下沒什麼特別，不過仔細一看，就能發現牠旁邊卻是「怪怪的」，白色毛髮上竟然有著黑色眼窩和咀巴，猶如大熊貓的頭，驟眼看去食蟻獸竟然有「兩個頭」。另一個片段中，食蟻獸的「第二個頭」甚至會搶食物吃，把頭伸進木頭中，靈活模樣看上去就像真的有兩個頭一樣。影片令不少網民感到驚訝並嘖嘖稱奇。
網民：看了好久才反應過來
其實，這個超似大熊貓的「第二個頭」，只是食蟻獸的前腳，因為拍攝角度及黑白花紋的緣故，才讓網友們產生誤會。不少網民紛紛留言，表示一度被詭異的畫面嚇倒「哈哈我也看成兩個頭」、「哪來的新物種……」、「看了好久才反應過來」、「這個有點嚇人呀」、「牠有兩個頭？」、「哪裡來的熊貓」、「只是在用前腳固定木頭啦」、「真的好像熊貓哈哈哈」、「差點就被騙到了」，亦有網民笑說「食蟻獸：你要是看我正面豈不是說我有3個頭？」。