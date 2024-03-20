高雄一名年約40歲男子闖急症室，聲自己肛門裡有東西阻塞，未能小便，醫生正對對方的說話存疑，詎料一經檢查，驚見一個椰子竟然硬生生地卡在男子的直腸內，阻塞膀胱出口導致無法排尿，但不管醫生如何徒手，甚至使用多種器械協助，都無法從男子的肛門裡取出椰子，最終只好參照「剖腹產子」，剖開男子腹部與直腸，取出這個椰子。這宗病例已刊登於《英國醫學期刊》。

綜合報道，高雄義大醫院一般醫學外科主任、大腸直腸科主治醫生陳致一坦言，這是第一次碰到塞椰子的個案。他表示，男子是獨自求診，聲稱前一晚塞了東西入肛門裡，膀胱很漲，未能排尿，經電腦掃描(CT)發現，男子的膀胱漲到有如一個橄欖球，估計裡面大概有近2,000毫升的尿，幾漲爆，另外直腸也有個圓形異物，向男子查詢後，對方回答：「椰子」。醫護試過先為男子導尿，但被椰子卡住，尿管插不入膀胱，再試過用手及多種器械，伸進去男子肛門，但無論怎麼夾、怎麼挖，椰子仍是原封不動。經過評估，倘若繼續拖延下去，恐會膀胱爆破、直腸壞死，陳致一立即進行手術，以類似「剖腹產」的方式，剖開直腸取出椰子。但到底如何將椰子塞入肛門，男子直至出院仍不願透露。