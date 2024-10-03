網上熱話｜黑龍江漢疑自助餐食太多遭驅趕　餐廳：他帶盆來吃(有片)

自助餐給普遍人的意思，相信是不設數量限制，任取個人足夠食量的用餐方式。內地網上流傳一段片段，黑龍江一名男子疑因吃太多，遭自助餐餐廳勸阻再幫襯，事件引發網民熱議。

綜合《星視頻》等內地媒體報道，10月1日國慶當日，黑龍江大慶讓胡路區萬達廣場自助餐廳店「漢釡宮」門口，一名劉姓男子疑因吃太多，遭到服務員的勸說阻止。網上影片顯示，劉先生在服務台前氣憤的對服務員說：「我吃自助餐，又沒有浪費，憑甚麽不讓我吃啊。如果我是浪費了，可以不讓我吃，我就吃得多了一點，憑甚麽不讓我吃。」劉先生要求服務員將老板叫出來，並向自己道歉。事後餐廳回應事件指，沒有不讓男子吃自助餐，但他並非用餐廳的餐具，而是帶了個自家大盆來吃。劉先生則指，自己確實食量大，也用兩個盆，一個用來裝食物，一個用來放置食物殘渣，但強調自己是常客，亦沒有浪費食物。據指，事作仍在協商中。