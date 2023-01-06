網上熱話｜黑龍江火車站現「高層次人才候車區」　官方解釋網民唔收貨

及後，當地人才辦工作人員回應指，設置該候車區目的是為招攬人才。高層次人才可以憑有關部門發的「人才卡」候車，希望可以給地方引來更多的人才。而「高層次人才」不是車站自行定義，而是須憑有關部門發的「人才卡」到高層次人才區候車。工作人員更稱，候車室的座椅有1,000到2,000個，「高層次人才候車區」座椅約20個，和母嬰候車區一樣是單獨設定，不影響其他乘客候車。

黑龍江省齊齊哈爾火車站日前，出現一個「高層次人才候車區」指示牌。拍攝的網民指，該候車區位於齊齊哈爾南站2樓，緊鄰商務座候車區，20多個座位被玻璃圍起來，座椅為沙發材質，與普通候車區的座椅有所不同。

網民批： 帶頭歧視？

據了解，按齊齊哈爾市高層次人才分類目錄，高層次人才分別是最高的A類(頂尖人才)、B類(傑出人才)、C類(領軍人才)、D類(高端人才)、E類(高級人才)。「高層次人才候車區」供省內企事業單位B類以上人才候車。該人員指，B類人才屬於在國內某領域處於領先地位的人員，能為當地經濟和社會發展作出重要貢獻。而「高層次人才」分類認定工作，在全國各省市都有，旨在吸引和留住人才。

不過，不少網民對此並不收貨，並指車站及政府帶頭歧視。「人原來真係有分高級低級？」、「點我先升lv上去做高層次人？」、「擺明是給官僚和關係戶準備的吧？」、「人賤被人欺？」