網上熱話｜點三文魚刺身無油花！台男驚呆：健身過的？

陳男還貼出「健身三文魚刺身」照片，以及他以往在台灣不同地方吃過的三文魚刺身作對比，整碟「健身三文魚刺身」基本上沒有油花，健康得像雞胸肉，驟眼看就似一碟木瓜，與其他幾張正常三文魚刺身照片相比極度失色，簡直是「沒比較就沒更大傷害」。

沒有油花的三文魚刺身怎樣吃！台灣一名姓陳男子昨日在Facebook專頁「爆怨公社」抱怨，聽朋友介紹，老遠從南投去到墾丁有「刺身天堂」美譽的後壁湖漁港吃刺身，沒想到老闆「給我健身過的鮭魚(三文魚)(刺身)」，無奈稱「我還不如到爭鮮吃」。

網民：鮭魚界的李小龍

「健身三文魚刺身」隨即引起許多網民熱議，不少網民揶揄，「恭喜你獲得鮭魚界的李小龍」、「我懷疑這隻鮭魚有吃禁藥減肥~瘦肉精」、「他做出他的特色，低體脂率鮭魚，訓練過程不是一般魚能堅持下去的」、「鮭魚：老子那麼努力游泳健身，你們就這樣把我片了」、「難道我鮭魚用分解茶養殖的也要跟你說？」

網民疑是急凍三文魚扮刺身

一些網民就指出，「台灣的鮭魚都是進口的」、「台灣沒有捕撈鮭魚為甚麼要特地跑去漁港吃？鮭魚是坐飛機來的，要送到各地漁港是靠冷凍物流車陸運欸」。有網民更直指，「那個感覺好像剛退冰不久」、「拿凍貨來賣生魚片，都不怕客人吃了會怎麼樣，勇氣可佳(嘉)」、「這個鮭魚不行！以一個廚師角度來看，真的不可以~最基本的油脂都沒有！很乾澀，這個鮭魚只能打到味增湯而已！沒有更好的做法」。

還有許多網民推介墾丁好吃又便宜的三文魚刺身，「沒健身的」。至於「健身三文魚刺身」的下場，陳男表示，最後將它們放在大蝦煲邊「加熱」，才吃得下去。陳男又透露，不敢當場找店家理論，「我怕被打……不敢問」。