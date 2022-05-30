網上熱話｜齊蔭雄獅潮爆竄紅　動物園：牠自己打理的(有片)

內地網絡昨日流傳多張獅子的相片，但特別在這隻雄獅留了一個整齊瀏海的「髮型」，造型相當「潮」，令牠迅即在網上竄紅，正當網民議論誰人為獅子剪髮及剪髮品味之際，廣東省一間動物園證實相中獅子為園中所飼養，更強調那「髮型」是「牠自己打理的」，令網民大跌眼鏡。

內地《觸電新聞》報道，網上周日(29日)流傳一隻齊蔭雄獅相片，加上表情「怕醜」又「內斂」，跟大家印象中威風凜凜的雄獅形象有差異，隨即紅起來，原來牠是來自廣州動物園，園方亦證實相中的雄性白獅是他們所飼養的「杭杭」，傳媒當然有追問誰人為「杭杭」剪這個「潮爆」髮型，園方則坦言，飼養員真的不會去剪獅子的頭髮，因為「我們根本不敢」，強調髮型是「牠(杭杭)自己打理的」，不過園方推斷，「杭杭」出現齊蔭造型，是因為廣東空氣濕度大，所以獅毛塌了下來，園方又指，希望市民用發現驚喜和美麗的眼睛，感受不同動物的魅力。