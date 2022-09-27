網上熱話｜1500蚊網購「勞力士」情侶錶受騙 網民發帖「警世」惹群嘲

以為花6,000蚊新台幣就可以買到勞力士情侶對錶咁天真？台灣一名網民近日在Facebook專頁「爆料公社」發文，稱要用自己的慘痛經歷提醒大家網購時要警惕，但遭網民反駁，「偷偷告訴您，你這篇文章並沒有警惕世人的功能，只有被嘲笑的用途而已」。

事主點撃FB廣告聯絡賣家購買

根據帖文，事主近日點擊一家Facebook網店的廣告，與賣家溝通後，以6,000元新台幣(下同)(約1,479港元)買到一對「勞力士滿天星機械錶」。不過，廣告上的廣告語只有「滿天星機械錶」、「密鑲頂級施華洛世美鑽」、「奢華品質的詮釋」、「瑞士原廠機芯」等字眼，照片中則有一張標示「Rolex」(勞力士)的疑似保養證，以及一對鑲滿「鑽石」的「勞力士」手錶。

事主還詢問賣家「會掉鑽嗎？」對方回應「不會」、「只要不是暴力碰撞都不會掉的」，又強調是機械錶。不過，事主收到貨後，發現有點「貨不對辦」——這對「情侶錶」兩隻都「一樣大」，遂與賣家理論，但被「已讀不回」。事主無奈表示，自己的6,000元就這樣「肉包子打狗有去無回」，唯有發文警世。

網民：加兩個0應該也買不到

大批網民忍不住嘲諷，「6,000要買勞力士？是對方腦子有洞？還是你腦子有洞？」、「6,000買勞力士還對錶？是不是對勞力士這個牌子有甚麼誤解」、「+兩個0應該也買不到」、「才買兩隻？這麼便宜應該家裡人人都來一隻」、「CP值相當的高，大概是像天那麼高」、「對方已讀都沒回話應該高興到睡不著了⋯⋯已經報道很多次fb東西不能買」、「當然不會掉鑽阿，因為掉下來的不是鑽」。

還有網民表示，「至少柬埔寨有位年輕人有業績了」、「這麼多人被騙去柬埔寨真的不值得意外」、「沒飛到柬埔寨你算幸運了」、「看完這篇我終於知道為甚麼詐騙這個行業這麼興盛了」、「認真覺得要轉行做詐騙，真的騙不完……整個騙好騙滿，再怎麼宣導，依然滿滿的北七被騙」。

