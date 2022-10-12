網上熱話｜17歲少年長期熬夜打機 暴發性心肌炎等多病齊發休克險死

沉迷打機的危害有多大？內地「紅星新聞」報道，四川成都一名長期熬夜打機、生活極不規律的17歲少年小鵬(化名)，8月底突然昏迷，送入醫院時已經嚴重休克。醫生檢查發現，小鵬患上「暴發性心肌炎，心源性休克，合併重症肺炎，重度急性呼吸窘迫綜合症，膿毒性心肌病」，並有曲霉菌肺炎，肝功能、腎功能衰竭等，死亡率高達八成，命懸一線。 醫生更判斷，小鵬就算痊癒，身體也會極差，「存活機率也很小」。不過，醫護團隊未有放棄，以人工心肺(ECMO)為小鵬維持心肺功能，再結合抗感染、抗出血等一系列治療，在短短5天為小鵬恢復心肺活力。最終小鵬在入院30天後康復出院，未留下任何後遺症。

醫生呼籲保持規律作息 否則易遭病原菌入侵 接診的成都市第三人民醫院重症醫學科主任醫師張川表示，成功救治小鵬後，「也引起了我們一些思考」。張川指出，小鵬今次健康崩潰，與其平日經常熬夜打機且極不規律的生活習慣脫不開關係，直言即使是身強力壯的青少年，「長期的不規律作息仍舊可能會對身體造成難以挽回的傷害」。 張川提醒，長期過度勞累、缺乏運動、飲食不規律，會導致身體新陳代謝、內分泌和免疫系統紊亂，從而令病原菌極易入侵並患病，切記應養成良好的飲食和生活習慣。 內媒指青少年沉迷打機養成不良生活習慣 報道還指出，「更應該引起關注的是，有這種不良生活習慣的青少年並不在少數——根據共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網信息中心《2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》顯示，未成年人沉迷網絡遊戲已成為一種較為普遍的現象」。