網上熱話｜17歲少年長期熬夜打機 暴發性心肌炎等多病齊發休克險死

沉迷打機的危害有多大？內地「紅星新聞」報道，四川成都一名長期熬夜打機、生活極不規律的17歲少年小鵬(化名)，8月底突然昏迷，送入醫院時已經嚴重休克。醫生檢查發現，小鵬患上「暴發性心肌炎，心源性休克，合併重症肺炎，重度急性呼吸窘迫綜合症，膿毒性心肌病」，並有曲霉菌肺炎，肝功能、腎功能衰竭等，死亡率高達八成，命懸一線。
醫生更判斷，小鵬就算痊癒，身體也會極差，「存活機率也很小」。不過，醫護團隊未有放棄，以人工心肺(ECMO)為小鵬維持心肺功能，再結合抗感染、抗出血等一系列治療，在短短5天為小鵬恢復心肺活力。最終小鵬在入院30天後康復出院，未留下任何後遺症。
醫生呼籲保持規律作息 否則易遭病原菌入侵
接診的成都市第三人民醫院重症醫學科主任醫師張川表示，成功救治小鵬後，「也引起了我們一些思考」。張川指出，小鵬今次健康崩潰，與其平日經常熬夜打機且極不規律的生活習慣脫不開關係，直言即使是身強力壯的青少年，「長期的不規律作息仍舊可能會對身體造成難以挽回的傷害」。
張川提醒，長期過度勞累、缺乏運動、飲食不規律，會導致身體新陳代謝、內分泌和免疫系統紊亂，從而令病原菌極易入侵並患病，切記應養成良好的飲食和生活習慣。
內媒指青少年沉迷打機養成不良生活習慣
報道還指出，「更應該引起關注的是，有這種不良生活習慣的青少年並不在少數——根據共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網信息中心《2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》顯示，未成年人沉迷網絡遊戲已成為一種較為普遍的現象」。
網民：熬夜是萬病之源 熬夜加班問題未被重視
微博有網民直言，「是熬夜不好不是打遊戲不好謝謝」、「熬夜是萬病之源」。不少網民更大吐槽，「長期過勞，缺乏運動，飲食不規律……或許這是很多人在經歷的……」、「說的很有道理，熬夜打遊戲真的很傷身體，所以大家熬夜加班就可以了。畢竟目前專家不研究熬夜加班的人」、「那是17歲主動熬夜遊戲，現在我都27歲了，被迫天天熬夜為的是工作」、「誰願意呢，我們早上八點連軸到晚上八點，連續加班一個多月，還要繼續，還沒有加班費，假也補不回來，申請少加一點都不行，真怕猝死在崗位上」。
有網民更無奈稱，「我真的覺得搞笑，在家打遊戲到11點爸媽就喊我睡覺說熬夜不好，我上夜班的時候幹一通宵到早上8點一聲不吭」、「我媽甚至問我為甚麼不去熬夜加班，熬夜加班＝積極向上提升自我，熬夜打遊戲＝頹廢無所事事危害身體健康」。還有網民感慨，「熬夜的網癮少年，熬夜的夜班工作者，熬夜的哺乳期媽媽……不熬夜的應該大多數是老人家了吧」。