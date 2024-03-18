網上熱話｜28歲女徒步旅行3年　被指滄桑如58歲　事主霸氣回應(有片)

內地一名來自湖北的女子，帶著簡單行李徒步旅行，期間靠直播維持收益，意外爆紅受到關注，但最令網民好奇議論的是，明明她只有28歲，看起來卻像58歲大媽。對此，女子霸氣回應，指從沒有在乎過自己的樣子。

綜合報道，女子「夏夏」出生於1996年，她早於2021年6月廣州時，因為新冠疫情，搭大眾運輸工具不安全，卻又想回家，因此只帶輕便衣服就出發，走到哪裡住到哪裡，走到湖南就買了一個帳篷，最終走到湖北孝感。至11月29日出發第一次正式徒步旅行，路線是川藏線，因為覺得有挑戰性，她從孝感出發，行經湖南、重慶、四川，於2023年1月29日到達拉薩布達拉宮。今年1月6日從重慶出發，挑戰滇藏線，花了2個月，行經四川內江、雲南昭通、四川涼山等地，再到雲南香格裡拉，打算走完滇藏線後，先回家見父母。夏夏表示，對很多徒步人來說，一路上會遇到很多困難和挑戰，像是充電、找水等，其實都能夠克服和解決，安全問題也不用擔心，沿途的居民都很熱情，讓她內心很感動。