網上熱話｜6人遊日點3碗拉麵前後腳去食被阻 留1星負評「不通人情的死頭腦」

新冠防疫措施放寬後，許多已經3年無去旅行的人都趕住「返鄉下」，去日本、韓國等地暢遊一番，品嚐久違的當地美食，但有台灣網民發現，有台灣人在Google為日本福岡一間拉麵店留下1星負評，理由是一行6位大人叫3碗拉麵打算前後腳入店輪流吃，結果被疑似老闆娘大罵「不準交換吃」，批評「真是不通人情的死頭腦」。
負評指店家的臉「跟他們的拉麵一樣臭」
該篇在15日留下的負評表示，當時下雨，店內也沒客人，他們一行人有大有細，「不讓3歲小孩進去就算了(因為他們規定20歲以下不給進)，裡面位置超小又少，我們6位大人，想說點了3碗拉麵交替吃，女人們先在外面顧小孩，當老公吃一半換老婆要進去吃時，吧台後一個後母臉的女人馬上大聲嗆說『不準交換吃』。當下真的傻眼，我們就不吃走人了……真是不通人情的死頭腦」。負評還稱，店內兩位負責人的臉「跟他們的拉麵一樣臭」。
有台灣網民將該篇負評截圖放上Facebook專頁「爆怨公社」，再獲「爆料公社」小編精選出來。大批網民圍觀後大感不可思議，「交替吃，是鬼門開喔」、「交替吃？會不會到時又給一星，然後寫分量太少，吃不飽」、「交換吃是甚麼概念？而且為甚麼是老公先吃」、「我老公如果敢叫我吃他吃剩的拉麵，我會直接叫他去ㄙˇ(死)吧」。
網民：一人要點一碗是常識
有網民就指出，「就算在國內，一人要點一碗是常識，日本更甚，共食就共食，交甚麼換吃，真是丟臉」、「這種行為在台灣就很丟臉了，成天在那邊講人情，沒想過自己只是過客，講啥情囧」、「店人家開的，當然遊戲規則人家訂，消費者教訓起人家店家要怎麼做生意」。
還有網民揶揄，「最意外的是3個家庭居然這麼同步」、「痾，家境清寒到要這樣交換吃？」、「怎麼不點一碗麵然後一個人吃完後去店外反芻給其他五個吃呢？」、「妳可能適合在便利商店吃泡麵」、「感覺很習慣互相交換吃了……孩子要不要驗個親子鑑定啊」。