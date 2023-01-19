網上熱話｜6人遊日點3碗拉麵前後腳去食被阻 留1星負評「不通人情的死頭腦」

新冠防疫措施放寬後，許多已經3年無去旅行的人都趕住「返鄉下」，去日本、韓國等地暢遊一番，品嚐久違的當地美食，但有台灣網民發現，有台灣人在Google為日本福岡一間拉麵店留下1星負評，理由是一行6位大人叫3碗拉麵打算前後腳入店輪流吃，結果被疑似老闆娘大罵「不準交換吃」，批評「真是不通人情的死頭腦」。

負評指店家的臉「跟他們的拉麵一樣臭」

該篇在15日留下的負評表示，當時下雨，店內也沒客人，他們一行人有大有細，「不讓3歲小孩進去就算了(因為他們規定20歲以下不給進)，裡面位置超小又少，我們6位大人，想說點了3碗拉麵交替吃，女人們先在外面顧小孩，當老公吃一半換老婆要進去吃時，吧台後一個後母臉的女人馬上大聲嗆說『不準交換吃』。當下真的傻眼，我們就不吃走人了……真是不通人情的死頭腦」。負評還稱，店內兩位負責人的臉「跟他們的拉麵一樣臭」。