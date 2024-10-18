網上瘋傳裸照身份證 易建聯捲嫖跨性別妓女疑雲

曾效力美國NBA的退役中國籃球巨星易建聯昨爆出桃色新聞成焦點，捲入嫖妓疑雲，而且對方是跨性別人士，在內地社交網引起熱議。網上瘋傳被指是他的全身赤裸照和身份證，以及微信聊天紀錄，內容是與易建聯有性交易的妓女向友人炫耀，並附上多張照片佐證。已婚育有兩子的易建聯至昨晚深夜仍未有回應。
內地傳媒稱，照片中易建聯身份證住址及出生年月等資料，與2012年北京高院公開的一則行政判決書一致，而身份證上的出生日期和廣東住址均符合本人(易為廣東人)。微信聊天紀錄顯示，女方私下向友人稱，易建聯給了1,500美元(約1.17萬港元)，並附上疑似易裸照的多張照片佐證。爆料網民指，其朋友的室友是一名「TS」(意指跨性別人士)。
傳聞女主角澄清後刪帳號
有網民指女主角是有「京城喬姐」之稱的網紅李金金或李雨喬，被形容似韓星宋慧喬。據悉，19歲李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，去年曾男扮女裝進入女浴室被刑拘，北京朝陽公安當時通報他是男子。據報他也曾透露並未做變性手術。消息傳出後，李金金於小紅書發文澄清，否認是事件女主角，又指模糊的聊天紀錄照片為偽造，非她的微信頭像。但隨後李金金已註銷了小紅書帳號，讓事件更加撲朔迷離。
代言廣告商急割席
有指易建聯代言或合作的廣告品牌約20間。截至昨午，中國人壽、廣發銀行和上汽通用等品牌微博已搜索不到易建聯名字。NIKE和歐萊雅男士等7間公司則仍保留易建聯相關文章。
事件令內地網民震驚，但有人懷疑流出的裸照可能為AI(人工智能)合成。也有說，「易建聯品味不會這麼差吧？應該假的吧？」內媒則指36歲的易建聯昨已關閉微博留言區。易的妻子荊靈是2008年南方新絲路模特大賽冠軍，婚後淡出娛樂圈，近年與兩個美國籍的兒子定居美國，事件令易建聯的愛家形象受損。易是體育界政協委員，廣東東莞市政協稱已關注網上信息，具體情況須等官方通報。