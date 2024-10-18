網上瘋傳裸照身份證 易建聯捲嫖跨性別妓女疑雲

曾效力美國NBA的退役中國籃球巨星易建聯昨爆出桃色新聞成焦點，捲入嫖妓疑雲，而且對方是跨性別人士，在內地社交網引起熱議。網上瘋傳被指是他的全身赤裸照和身份證，以及微信聊天紀錄，內容是與易建聯有性交易的妓女向友人炫耀，並附上多張照片佐證。已婚育有兩子的易建聯至昨晚深夜仍未有回應。

內地傳媒稱，照片中易建聯身份證住址及出生年月等資料，與2012年北京高院公開的一則行政判決書一致，而身份證上的出生日期和廣東住址均符合本人(易為廣東人)。微信聊天紀錄顯示，女方私下向友人稱，易建聯給了1,500美元(約1.17萬港元)，並附上疑似易裸照的多張照片佐證。爆料網民指，其朋友的室友是一名「TS」(意指跨性別人士)。

