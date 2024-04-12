網信辦：與香港推更多務實合作　推動數字經濟基礎設施互聯互通

他指出，內地數字經濟近年蓬勃發展，數字產業化和產業數字化加速演進。去年的網民規模達到10.9億。數字經濟規模逾50萬億元人民幣，佔國內生產總值比重41.5%，總量是世界第二。

王崧在本港出席數字經濟峰會致時表示，要充分發揮一國兩制的優勢，推進粵港澳數字技術聯合創新，助力數字灣區建設，發揮香港國際頂尖人才匯聚的優勢，佈局人工智能和區域鏈等未來產業， 聯合打造一批具競爭力的數字產業集群。

他表示，與香港特區一同推動更多務實合作項目，以數字化暢通產業鏈供應鏈循環，推動數字經濟基礎設施互聯互通；同時要加強人工智能治理合作，積極參與相關國際規則制定，並加強人才培養和交流，會繼續為香港青年提供到內地創業實習的機會，並鼓勵內地和香港企業、高校研究院所加強合作。

另外，王崧表示，特區政府在國家全力支持下，順利完成基本法第23條立法，發展的安全根基進一步築牢。香港社會拼經濟、謀發展的巨大創造力和發展活力即在釋放，而特區政府正積極擁抱數字經濟創新。