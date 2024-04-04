網傳中港牌私家車中山撞倒男童　車旁遺變形單車及血跡 (有圖)

復活節和清明節長假期不少港人駕車前往內地。網上今日(4日)流傳多段短片，顯示一輛掛有中港兩地車牌的白色私家車，下午2時許懷疑在內地撞倒一名男童。綜合網民留言和相片，事發於中山市三鄉鎮繽紛匯外、大布村廣場路右轉建設路的路口，意外後大批途人合力抬起汽車救出男童，亦有影片拍攝到醫護人員把男童抬上擔架床。據指，男童最終返魂乏術，肇事司機亦已被帶走。
其中一條影片可見，一名相信是男童母親的女子意外後心情十分激動，車旁坐有一名雙手抱頭的男子，懷疑是肇禍司機但未知是否香港人，而私家車右後方遺下一輛已變形的單車和一攤血跡。
▼中港牌私家車疑在彎位撞倒男童▼
李耀培：行人是否小心駕駛者同樣有責
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《am730》查詢指，就今次意外由於未知事發過程或原因等，難以評論，認為要留待當地交通廳調查，但一般而言內地的駕駛者責任與香港相若，即行人是否不小心，駕駛者同樣有責任、需要「打醒十二分精神」，意外若涉及行人過路線、斑馬線等過路區域更會有較重刑罰。
李耀培又指，一般情況下汽車在發生嚴重或有人受傷交通意外後，都會被扣留在當地的扣留所，直至完成調查。車主如要把車輛帶回香港，可以召喚有中港牌的拖車，並待當地交通廳發出臨時批文後，就可把車輛拖回港。