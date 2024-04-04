網傳中港牌私家車中山撞倒男童　車旁遺變形單車及血跡 (有圖)

復活節和清明節長假期不少港人駕車前往內地。網上今日(4日)流傳多段短片，顯示一輛掛有中港兩地車牌的白色私家車，下午2時許懷疑在內地撞倒一名男童。綜合網民留言和相片，事發於中山市三鄉鎮繽紛匯外、大布村廣場路右轉建設路的路口，意外後大批途人合力抬起汽車救出男童，亦有影片拍攝到醫護人員把男童抬上擔架床。據指，男童最終返魂乏術，肇事司機亦已被帶走。

其中一條影片可見，一名相信是男童母親的女子意外後心情十分激動，車旁坐有一名雙手抱頭的男子，懷疑是肇禍司機但未知是否香港人，而私家車右後方遺下一輛已變形的單車和一攤血跡。