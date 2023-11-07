網傳廣州中山二院醫科生「集體患癌」 院方回應：不實

社交平台顯示，有人發布訊息稱，「中山二院蘇士成的學生集體罹患癌症」，均屬於乳腺外科團隊。另有消息指出：「今年乳癌那邊，6個學生罹患癌，有個還是胰臟癌肝轉移。」另有人指「3個博士、1個博士後，都小於30歲，全是罕見性」。

內地傳媒報道，近日社交平台有人發布消息稱，廣州中山大學附屬第二醫院（中山大學孫逸仙紀念醫院）一名專家教授的乳腺外科團隊，有多名學生患癌，「全是罕見性」，院方回應稱不實。

內媒在該院網站查詢發現，蘇士成為教授、主任醫師、研究員，7日當天還有其專家團隊門診。記者聯繫上廣東中山大學孫逸仙紀念醫院黨部辦公室。工作人員回覆稱已經關注到此事，經核實相關資訊不實。關於此事，正在進一步調查處理，後續將公開發布。

資料顯示，中山大學孫逸仙紀念醫院、又名中山大學附屬第二醫院（簡稱中山二院），是一間本部位於廣東省廣州市越秀區的三級甲等醫院，隸屬於中山大學，由國家衛生健康委員會直管。該院於1835年由美國傳教士Peter Parker創立，原稱博濟醫院（The Canton Hospital），是中國第一間西醫醫院。1886年孫中山曾於此學醫和從事革命活動。