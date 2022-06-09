網傳採樣棉簽含致癌物 國家衛健委：生產要求非常嚴格

內地社交平台近期頻傳新冠檢測採樣棉簽含有螢光劑、環氧乙烷等致癌物質，多做檢測會導致咽喉炎甚至癌症等傳言。國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明今日強調，採樣拭子屬於醫療器械，生產環境和要求非常嚴格，並有相應品質監管標準，最基本的要求就是「無毒無害」。

網傳採樣棉簽含致癌物 長輩深信不疑拒檢測

上海、北京等地早前因Omicron肆虐而頻頻強檢，以求盡快斬斷傳播鏈，即使轉為常態化防控，亦要求民眾進入指定公共場所及乘搭公共交通工具時，出示72小時內核酸陰性證明。然而，內地社交平台同時出現「核酸和抗原檢測的棉簽有螢光劑、環氧乙烷等致癌物質，多做了檢測會導致咽喉炎甚至癌症」等傳言，導致不少長者拒絕做檢測，甚至勸小輩盡量不要檢測。有人更以親身經驗結合傳言，指做完核酸檢測後感到咽痛、噁心，懷疑棉簽含有刺激性物質，會對身體造成嚴重傷害。

上海和北京都曾經發長文闢謠，指相關傳言是無稽之談。闢謠指，採樣拭子並不是棉簽，而是以聚酯或尼龍纖維製作的「植绒」，不含任何試劑或毒性，沒有吸收孔，能快速、有效在試劑中洗脫所收集到的樣本。至於採樣後感咽痛、噁心，可能是一些人咽部比較敏感，亦可能是採樣人員操作問題，採樣之後很快就會緩解，並不會對身體造成傷害。

國家衛健委：無疫情無輸入風險 不應經常驗核酸

另外，國家衛健委今日在國務院聯防聯控機制記者會上指出，「沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態」，又重申「步行15分鐘核酸採樣圈」只需於疫情輸入風險較高的口岸城市、省會城市及千萬級人口城市建立，作為常態化疫情防控，「並不是要求所有城市都要建立」。