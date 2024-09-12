網傳撫州多名城管圍毆店主 場面如《食神》十八銅人(有片)

江西省撫州市東鄉區一間特色粉店門前，多名身穿城管制服的人員，圍毆倒地的兩名店主。(影片截圖)

內地社交平台流傳影片，可見江西省撫州市東鄉區一間特色粉店門前，多名身穿城管制服的人員，拳打腳踢圍毆已倒地的兩名店主，情景被指如周星馳電影《食神》中的少林十八銅人圍攻場面。當地警方稱事發於本月11日早上6時39分，目前多個部門正聯合調查。

網傳現場影片顯示，數名身穿藍色制服的工作人員將兩位市民圍住，拉扯中兩人被拽倒在地，倒地後仍受到眾人拳打腳踢。人群散開後，遭遇毆打的兩人躺在地上，其中一女子抱著另一位男子痛哭。

疑涉房屋拆遷問題

附近商戶李先生（化名）透露，確有城管打人發生。他稱當地正在開展房屋拆遷工作，小萬特色粉店店主一家的房屋為租賃，有關部門責令其限期搬離，因為店內設備損失的賠償事宜未能談攏，因此發生了矛盾和衝突。

9月11日下午，撫州市東鄉區城管局工作人員稱，該部門已關注到此事，「經調查，這些執法人員不是區裡的，可能是鄉鎮的執法人員，不歸屬局方管理。」東鄉區聯合調查組發布情況說明稱，針對網傳東鄉區孝崗鎮綜合行政執法隊工作人員與一商戶戶主發生肢體衝突一事，東鄉區高度重視，已成立由公安、城管等部門組成的聯合調查組展開調查。事件有關情況正在調查處理中，將根據調查情況依法依規予以處理。

