網傳敦煌駱駝被遊客騎到過勞死　景區否認：或為滾地解癢

記者李宗芳／綜合報道

暑假向來是旅遊熱門旺季，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，一天可接待上萬遊客，其中「騎駱駝」堪稱必玩項目，近日網路流傳一段影片，指該景區駱駝在高溫下超負荷工作倒地，活活被累死。對此工作人員表示沒有駱駝死亡，可能是身體發癢靠打滾來緩解。

據網傳影片顯示，一隻駱駝倒在沙地裏已經無法站立，另有駱駝倒地後持續發出慘叫聲，仍被迫拉起，旁邊有不少遊客正在排隊等待。

「一些畫面根本不是在敦煌」

7月21日，《澎湃新聞》致電鳴沙山月牙泉風景名勝區，一名工作人員表示景區內並未出現駱駝死亡的現象。針對網傳影片中駱駝倒立不起的情況，工作人員表示可能是駱駝由於身體發癢，需要以打滾來緩解。

對此敦煌文化旅遊局表示，駱駝體力不支是個別情況，不存在被騎死現象，稱「一些畫面根本不是在敦煌」，已就相關不實消息作出舉報。