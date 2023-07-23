網傳敦煌駱駝被遊客騎到過勞死　景區否認：或為滾地解癢

記者李宗芳／綜合報道
暑假向來是旅遊熱門旺季，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，一天可接待上萬遊客，其中「騎駱駝」堪稱必玩項目，近日網路流傳一段影片，指該景區駱駝在高溫下超負荷工作倒地，活活被累死。對此工作人員表示沒有駱駝死亡，可能是身體發癢靠打滾來緩解。
據網傳影片顯示，一隻駱駝倒在沙地裏已經無法站立，另有駱駝倒地後持續發出慘叫聲，仍被迫拉起，旁邊有不少遊客正在排隊等待。
「一些畫面根本不是在敦煌」
7月21日，《澎湃新聞》致電鳴沙山月牙泉風景名勝區，一名工作人員表示景區內並未出現駱駝死亡的現象。針對網傳影片中駱駝倒立不起的情況，工作人員表示可能是駱駝由於身體發癢，需要以打滾來緩解。
對此敦煌文化旅遊局表示，駱駝體力不支是個別情況，不存在被騎死現象，稱「一些畫面根本不是在敦煌」，已就相關不實消息作出舉報。
一度暫停騎駱駝項目
此前景區曾暫停騎駱駝項目，景區相關負責人回應稱，停運係環境治理和安全考慮，因此在18日下午至19 日下午進行整治，目前已恢復正常營業。另外，駝隊行程較遠，加上駱駝產生的氣味較重，所以對環境的污染也比較嚴重，景區因此做出了調整。
據悉，目前景區有駱駝1000多隻，大多是附近的駝戶拉來運營的，每日客流量在一兩萬，但並非每位遊客都會乘騎駱駝。乘騎採用輪班制，駱駝早晚各工作三個小時左右。同時，景區對於駱駝乘騎的門票進行限制，保證駱駝的休息時間。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章