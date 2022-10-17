網傳杭州小學「班霸」長期毆打欺凌同學 全班罷課抗議 當地教育局指事件已平息

內地社交平台近日瘋傳，浙江杭州一間小學有轉校生一去到新班級就成為「班霸」，全班同學都幾乎受過其欺負，包括遭其無故辱罵、毆打、用酒精噴眼、將女生逼入男廁等，轉校生的家長不但不道歉，還反指是其他同學和家長的問題，校方亦對此事「長期不作為」且「明顯偏袒」轉校生。情況從3年級下學期持續到現在5年級上學期，已導致不少同學不敢上學、經常發噩夢，甚至患上焦慮症等。

網傳罷課持續最少5日

網傳消息又指，上月最後一周，轉校生接連毆打3位同學，被打同學事後報警並驗傷。全班同學為自身安全著想，自國慶假期後集體罷課，惟直到罷課第5日，校方仍未提出所有家長滿意且有效的解決方案。消息還直指，該名轉校生父親是「省政府某處處長」。

