網傳杭州小學「班霸」長期毆打欺凌同學 全班罷課抗議 當地教育局指事件已平息

內地社交平台近日瘋傳，浙江杭州一間小學有轉校生一去到新班級就成為「班霸」，全班同學都幾乎受過其欺負，包括遭其無故辱罵、毆打、用酒精噴眼、將女生逼入男廁等，轉校生的家長不但不道歉，還反指是其他同學和家長的問題，校方亦對此事「長期不作為」且「明顯偏袒」轉校生。情況從3年級下學期持續到現在5年級上學期，已導致不少同學不敢上學、經常發噩夢，甚至患上焦慮症等。
網傳罷課持續最少5日
網傳消息又指，上月最後一周，轉校生接連毆打3位同學，被打同學事後報警並驗傷。全班同學為自身安全著想，自國慶假期後集體罷課，惟直到罷課第5日，校方仍未提出所有家長滿意且有效的解決方案。消息還直指，該名轉校生父親是「省政府某處處長」。
正當網民議論紛紛，質疑消息真偽之際，杭州市西湖區教育局旗下杭州市西湖區教育發展研究院微博「西湖教育官微」，上周五發出下款為「西湖區教育局」的「相關情況通報」，指涉事轉校生去年春季因搬家而轉入涉事學校就讀，「進校後多次與其他同學發生肢體衝突」。發現問題後，校方曾與該名學生家長溝通，並請相關專家多次介入幫助，但效果不明顯。
當地教育局：涉事班級已回校上課
通報指，上月最後一周，該生與其他同學連續發生衝突，引起學生和家長不滿，國慶長假後該班部分學生拒絕回校上課，部分家長更提出「該生不得進班學習」的訴求。通報強調，「本著對每一位孩子身心健康成長負責的教育初心，我局和學校全力做好雙方溝通工作，到今天(14日)早上，該班學生已到校上課」。通報又表示，接下來將再檢視事件經過，舉一反三，進一步提升治理水平。