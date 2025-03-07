網傳東航機長空中嘔白泡兼抽筋　航班緊急折返降落

東方航空驚傳空中機驚魂，一架東航班機4日從黑龍江省哈爾濱市飛往南韓首爾，起飛不久突然折返，有消息指，當時機長突然「失能」，且口吐白沫，狀況緊急，所幸副機師處理得宜，平安降落，沒有造成傷亡。

當時起飛僅15分鐘

綜合內媒報道，這架編號MU9845的空巴A320東航航班，4日下午5時9分從哈爾濱起飛，前往韓國首爾仁川機場，但起飛後不久，副機師隨即向塔台發出「Mayday」求救信號，緊急折返，於40分鐘後在哈爾濱落地。

一名網友引述搭乘該航班的乘客透露，當時起飛僅15分鐘，機上人員表示有人需要急救，飛機將返航，而飛機落地後，醫護人員並未第一時間上機救人，而是先把所有乘客趕下機，等候通知。