網傳東航機長空中嘔白泡兼抽筋　航班緊急折返降落

東方航空驚傳空中機驚魂，一架東航班機4日從黑龍江省哈爾濱市飛往南韓首爾，起飛不久突然折返，有消息指，當時機長突然「失能」，且口吐白沫，狀況緊急，所幸副機師處理得宜，平安降落，沒有造成傷亡。
當時起飛僅15分鐘
綜合內媒報道，這架編號MU9845的空巴A320東航航班，4日下午5時9分從哈爾濱起飛，前往韓國首爾仁川機場，但起飛後不久，副機師隨即向塔台發出「Mayday」求救信號，緊急折返，於40分鐘後在哈爾濱落地。
一名網友引述搭乘該航班的乘客透露，當時起飛僅15分鐘，機上人員表示有人需要急救，飛機將返航，而飛機落地後，醫護人員並未第一時間上機救人，而是先把所有乘客趕下機，等候通知。
副機師冷靜處理
根據現場片顯示，大批乘客無奈拎着行李，魚貫走下飛機，而機場大批警消和醫護在場待命，氣氛緊張。有消息指，當時機長突然「口吐白沫、身體抽搐」，所幸副機師冷靜處理，班機平安落地。而這班機於晚間9時再度起飛，於深夜11時抵達。
業界人士透露，在起飛和降落的關鍵階段，一旦機師喪失對飛機的操控能力，又沒有被及時發現，非常危險。至於航空界預防機師「空中失能」主要有兩種方法，即嚴格體檢以及駕駛艙緊急對話。
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