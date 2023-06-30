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2023-06-30 16:00:09

網傳江蘇男離奇被車門夾死　疑因出停車場繳費時忘拉手掣肇禍（慎入）

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網傳事故片段相當恐怖。（圖／翻攝Twitter）

記者陳奕廷／綜合報道

近日Twitter流傳一段短片，指江蘇省無錫市發生一樁離奇的死亡事故，一位男子被車門夾住脖子，卡在車門跟車體的縫隙間而身亡，死因疑似是因為沒拉手掣煞車，就開車門探出頭要操控停車場閘門，整輛車在當下仍持續往前行，才造成憾事，整起事件也引來網上一片討論。

據分享片段的網民表示，這位男子在6月26日當天，開著車要出停車場，通過車道閘門時，頭才探出車外，沒拉手煞車的佳特力房車持續往前移動，疑似在此刻撞到閘門柱，車門又被震得往回關，因此夾住男子的頸子造成死亡。

「有些真的是停車場設計問題」

網上也對此事有不少討論：「看起來不是瞬間的，是慢慢窒息死」、「手煞車記得拉一下，防呆不防蠢」、「夾到氣管窒息吧」、「這什麼奇葩的死法」，也有較持平的看法：「停車場繳費身體伸出被夾住，常有的事」、「有些真的是停車場設計問題，手根本搆不到」，而整件事的「總結」也有神回：「貪圖方便的下場，沒有下次了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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