網傳江蘇男離奇被車門夾死　疑因出停車場繳費時忘拉手掣肇禍（慎入）

記者陳奕廷／綜合報道

近日Twitter流傳一段短片，指江蘇省無錫市發生一樁離奇的死亡事故，一位男子被車門夾住脖子，卡在車門跟車體的縫隙間而身亡，死因疑似是因為沒拉手掣煞車，就開車門探出頭要操控停車場閘門，整輛車在當下仍持續往前行，才造成憾事，整起事件也引來網上一片討論。

據分享片段的網民表示，這位男子在6月26日當天，開著車要出停車場，通過車道閘門時，頭才探出車外，沒拉手煞車的佳特力房車持續往前移動，疑似在此刻撞到閘門柱，車門又被震得往回關，因此夾住男子的頸子造成死亡。