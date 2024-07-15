網傳百度「蘿蔔快跑」真人遠程代駕　客服否認：僅作即時監控

百度旗下自動駕駛無人的士「蘿蔔快跑」獲內地計劃立法規管而推動發展，日前網傳一張後台工作照片，有真人坐在帶方向盤的屏幕前操作，爆出「遠程代駕」疑雲，有網民聲稱「蘿蔔快跑」其實有駕駛員人為干預。內媒引述「蘿蔔快跑」客服指，並無人員直接操控車輛。客服解釋，為了確保乘客安全，部分車輛會配置安全員隨行，對於全無人駕駛的車輛，則會有行程專員在後台進行即時監控。乘客在遇到任何問題時，能夠透過車內螢幕的SOS功能迅速與行程專員建立聯繫。

內地傳媒此前指出，在百度無人駕駛實驗基地內，有雲代駕安全員在5G雲端代駕艙進行遠端即時控制，透過5G網絡從螢幕組觀察汽車周圍360度狀況，並利用方向盤、檔把、腳踏板等控制器駕駛無人車輛。5G雲端代駕的意義在於，在無人車沒有安全員的情況下，當無人車出現解決不了的問題時，雲端安全員可以幫助其遠端脫困。據介紹，「5G雲代駕」雲端駕駛員安全可靠，訓練有素，雲端駕駛訓練均超過1,000小時無事故，可以確保非自動駕駛狀態車內乘客和車外行人的絕對安全。

根據2023年11月交通部印發的《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》規定，從事出租汽車客運的完全自動駕駛汽車，可使用遠端安全員，遠端安全員人車比不得低於1∶3。安全員應當接受自動駕駛汽車技術和所從事相關運輸業務培訓，熟練掌握道路交通安全法律法規的規定、不同級別自動駕駛系統操作技能，熟知自動駕駛汽車運行線路情況，具備緊急狀態下接管車輛等應急處置能力。

「蘿蔔快跑」是百度 Apollo 推出的自動駕駛出行服務平台。自 2021 年推出以來，該服務已在包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉和烏鎮在內的全國 11 個城市開放載人測試，並在北京、武漢、重慶、深圳和上海等五個城市提供了全無人自動駕駛出行服務。