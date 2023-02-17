網傳與子女同做樓按可還到100歲 南寧地產商否認搞「接力貸」

廣西南寧日前有樓盤和銀行宣稱，住宅按揭還款年齡上限由70歲放寬至80歲，四川成都、北京亦有銀行表示可以藉以子女作為共同借款人的「接力貸」，將還款年齡上限延至85甚至90歲。南寧有地產商「不甘示弱」，揚言旗下樓盤與合作銀行可做到「貸款年齡最長達100歲」。網民紛紛揶揄這些接力貸是「貸貸相傳」、「愚公還貸」，涉事地產商最終否認有此一事。

內地社交平台昨日流傳一張福建廈門國企「建發房產」宣傳旗下南寧樓盤的海報，大隻字寫著「重磅利好」，中、細字寫「貨款年齡最長達100歲」、「建發房產｜南寧合作銀行，住房按揭貸款年齡加貸款期限放寬，子女作為共同借款人，最長可貸至100歲」等字眼(圖1)。

《新京報》引述海報上其中兩個樓盤的銷售人員稱，「最長可貸至100歲」即「接力貸」，但樓盤與銀行並無具體合作，公司已撤下廣告，「目前可能是一些中介還在發布」。「澎湃新聞」記者撥打海報上的聯絡電話，接聽的工作人員一度證實有此一貸，隨後改口稱海報並非其公司或任何員工發出。建發房產及其南寧分公司也強調無此政策，指申請貸款者年齡加貸款期限最長只去到69歲，而貸款期最長30年。

網民憂助長炒樓

內地住宅按揭最長還款期一般為30年，北京等地上限為25年。接力貸即以父母名義買樓並申請樓按，子女作為共同借款人，令父母實際還款年齡期限延長。有輿論認為，措施符合人口結構變化，並能在一定程度上激活中老年人買樓熱情，緩解其首期及還貸壓力。有網民就擔心，相關措施會助長炒樓。《北京日報》引述中原地產首席分析師張大偉表示，目前接力貸只有個別地方和銀行提供，且審核很嚴格，加上目前樓市熱度不高，盲目使用接力貸入市的可能性不大。