網傳蘋果手機取卡針為鉑金遭炒賣 原價60元回收價300元官方否認

內地網上近日瘋傳蘋果手機取卡針為貴金屬鉑金，原價60元(人民幣、下同)，回收價卻超過300元，引起炒賣。在成都一間二手店，有店員向記者稱，最近很多人來問有沒有蘋果取卡針，「我們店裡就剩這最後一根了」。蘋果官方售後職員向記者澄清，指該公司從未宣稱取卡針使用鉑金材質，也不清楚相關說法從何而來。事件似乎是有人散布不實謠言以斂財。
回收業人士：只當普通金屬廢料處理
內地傳媒封面新聞指，有網民稱，蘋果手機附贈的取卡針材質特殊，是由昂貴的鉑金製成，回收價格遠超其官方售價。而在二手交易平台上，部分商家為其定價80元到150元不等，遠超蘋果官方定價。一位從事貴金屬回收的業內人士表示，「消費者帶來的這類卡針，我們只能當作普通金屬廢料處理。」
二手平台賣家：但有人信有人買
根據新浪網報道，一位二手平台賣家稱，他知道不是真鉑金，但有人信有人買，「這就是市場」。記者調查發現，該傳聞最早出現於一些二手交易平台的商品描述中。有賣家在商品頁面寫道，「蘋果原裝卡針，鉑金材質，稀有珍貴，回收價每克超300元，懂的來。」類似描述的商品在多個二手平台均有出現。
報道指，蘋果取卡針實際材質為 「液態金屬」 非晶態合金，由鋯、鈦、銅等多種金屬混合製成，並非傳聞中的鉑金。有業內人士指出，從未回收過所謂的「蘋果鉑金卡針」，液態金屬合金雖性能優異，但並非貴金屬，沒有回收價值。