網傳蘋果手機取卡針為鉑金遭炒賣 原價60元回收價300元官方否認

內地網上近日瘋傳蘋果手機取卡針為貴金屬鉑金，原價60元(人民幣、下同)，回收價卻超過300元，引起炒賣。在成都一間二手店，有店員向記者稱，最近很多人來問有沒有蘋果取卡針，「我們店裡就剩這最後一根了」。蘋果官方售後職員向記者澄清，指該公司從未宣稱取卡針使用鉑金材質，也不清楚相關說法從何而來。事件似乎是有人散布不實謠言以斂財。

回收業人士：只當普通金屬廢料處理

內地傳媒封面新聞指，有網民稱，蘋果手機附贈的取卡針材質特殊，是由昂貴的鉑金製成，回收價格遠超其官方售價。而在二手交易平台上，部分商家為其定價80元到150元不等，遠超蘋果官方定價。一位從事貴金屬回收的業內人士表示，「消費者帶來的這類卡針，我們只能當作普通金屬廢料處理。」