網傳黃牛炒燶iPhone14 蝕本拋售 任澤平：用家不付智商稅了

蘋果iPhone14本月16日在內地開售，據報銷量低於預期，連黃牛也叫苦連天，要在路邊擺攤以蝕本價拋售。有網民更聲稱成功「反劏」黃牛，加價3,200元(人民幣，下同)賣出兩部iPhone14 Pro Max後，隔日以「官方價格+200元」買回，淨賺3,000元還有新機用。連日批評蘋果公司的內地知名經濟學者、中國恒大(3333)前首席經濟學家任澤平，昨再指「iPhone14滑鐵盧可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌」，因為用家已不再付「智商稅」。

根據Sandalwood電商市場監測數據，天貓平台上的iPhone14系列7天預售量較iPhone13系列增長7%，其中Pro系列增長56%，惟截至本月19日，iPhone14系列累計銷量與iPhone13系列同期相比，下降6%，當中標準系列下降71%，Pro系列增長38%。券商Jefferies分折師Edison Lee則指出，iPhone14在內地開售首3天，銷量為98.7萬部，較iPhone13同期低10.5%。

內地傳媒亦紛紛報道，以往能在兩個月狂賺30萬元的iPhone黃牛，今年竟然大蝕，其中在湖南一個黃牛檔口，以iPhone14 Pro 256GB的回收價格為例，開售當日早上11時，溢價還有約900元，18分鐘後跌至700元，兩小時後只剩300元。更誇張的是，有黃牛以低於正價739元的超蝕本價，拋售iPhone14 512GB。

報道引述業內人士分析，iPhone14銷量不如預期，或與蘋果大量提前發貨有關。北京一家蘋果專賣店店長坦言，大量預購迎新機確實提前「在17日一早就到貨了」。一些網民亦稱，原預計本月22日至27日才收到貨，「沒想到17日一早就收到」，去實體店也買到現貨。報道又指，產品升級不明顯、「動態島」表現不理想等，也降低果粉熱情。

「蘋果過度消耗果粉對喬布斯的喜愛」

任澤平曾在上周二於微博發文，批評自創辦人喬布斯去世後，蘋果再無創新和進取精神，只「吃老本」。至昨日，任澤平再發文，炮轟「蘋果已經成為一家越來越沒有靈魂和創新的公司，剩下的更多是堆砌硬件、偽創新、價格歧視、打壓競爭對手、壟斷、傲慢，過度消耗果粉們對喬布斯的喜愛」。任澤平認為，iPhone14的銷量反映「皇帝的新裝被廣大消費者戳穿了，對國內消費者的價格歧視也被戳穿了，連飢餓行銷的把戲都演不下去了，不僅灰不溜秋的可能成為蘋果史上銷量最差機型，連累的黃牛都虧大發了，看來智商稅是收不下去了」。