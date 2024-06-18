網傳「蝦皮」研發人員過勞死 受訪員工「鬥慘」惹熱議

據中國媒體《九派新聞》18日報導，17日下午，網傳著名跨境電商企業蝦皮購物（Shopee）一研發人員猝死。目前蝦皮深圳研發部尚未對此事對外公開說明。
受訪員工稱Shopee今年也開始變「卷」了
據報導，一名Shopee深圳研發部員工稱，17日晚22時，其在公司內部辦公軟體Seatalk收到一份人事部的重要通知，稱17日下午，一位Shopee研發中心同事突發身體不適，送醫後不治身亡。
翻攝畫面顯示，深圳Shopee研發部內部通知稱：「我們對此表示沉痛哀悼，目前，公司已成立專案小組，配合家屬全力以赴做好相關善後工作。同事們如果需要任何幫助，請與你的HRBP（人力資源業務夥伴）聯繫。」
受訪員工稱，Shopee今年也開始變「卷」了：「平常一般要加班到晚上9-10點，沒有加班費；晚上加班也不會有調休，除非加班到凌晨兩三點，第二天可以休息半天。不過，整體還是比其他互聯網企業好一些。」
網友：雖然錢多但是沒命花
對於該受訪員工的觀點，微博網友紛紛吐槽：「我沒看錯吧，都這樣了，還比其他互聯網企業好？ ？ ？」「現在沒有比其他好一些，現在嚴抓考勤，末位淘汰，讓內部越來越內卷，並不比字節、騰訊、阿里強度低。」「不知道從什麼時候開始，牛馬要開始去比拼誰更能沒日沒夜地當牛馬，有點荒誕也有點悲慘。」「雖然錢多，但是沒命花，留給家屬無限痛苦，資本家照樣鶯歌燕舞。」
還有網友表示，此類猝死事件早已不是新鮮事，但一直缺乏有力監管：「這種事情我們公司加班猝死好幾個。」「勞動監理機關消失。」「這就是工會是個擺設的原因。」
據公開資料，蝦皮購物（Shopee）是2023年東南亞下載量第一的電商平台，總部設在新加坡，涵蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、巴西、台灣等十餘個市場，同時在大陸深圳、上海和香港設立跨境業務辦公室。2023年蝦皮購物的總訂單量達82億人民幣（約366億新台幣），其中第四季度總訂單量增速達46%，增勢強勁。
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