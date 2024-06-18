網傳「蝦皮」研發人員過勞死 受訪員工「鬥慘」惹熱議

據報導，一名Shopee深圳研發部員工稱，17日晚22時，其在公司內部辦公軟體Seatalk收到一份人事部的重要通知，稱17日下午，一位Shopee研發中心同事突發身體不適，送醫後不治身亡。

受訪員工稱，Shopee今年也開始變「卷」了：「平常一般要加班到晚上9-10點，沒有加班費；晚上加班也不會有調休，除非加班到凌晨兩三點，第二天可以休息半天。不過，整體還是比其他互聯網企業好一些。」

翻攝畫面顯示，深圳Shopee研發部內部通知稱：「我們對此表示沉痛哀悼，目前，公司已成立專案小組，配合家屬全力以赴做好相關善後工作。同事們如果需要任何幫助，請與你的HRBP（人力資源業務夥伴）聯繫。」

據報導，一名Shopee深圳研發部員工稱，17日晚22時，其在公司內部辦公軟體Seatalk收到一份人事部的重要通知，稱17日下午，一位Shopee研發中心同事突發身體不適，送醫後不治身亡。

網友：雖然錢多但是沒命花

對於該受訪員工的觀點，微博網友紛紛吐槽：「我沒看錯吧，都這樣了，還比其他互聯網企業好？ ？ ？」「現在沒有比其他好一些，現在嚴抓考勤，末位淘汰，讓內部越來越內卷，並不比字節、騰訊、阿里強度低。」「不知道從什麼時候開始，牛馬要開始去比拼誰更能沒日沒夜地當牛馬，有點荒誕也有點悲慘。」「雖然錢多，但是沒命花，留給家屬無限痛苦，資本家照樣鶯歌燕舞。」

還有網友表示，此類猝死事件早已不是新鮮事，但一直缺乏有力監管：「這種事情我們公司加班猝死好幾個。」「勞動監理機關消失。」「這就是工會是個擺設的原因。」