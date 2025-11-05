網店寄劣質貨 待買家退貨 誘墮刷單陷阱 內地女買7元貨被騙5萬

內地消費大節「雙11」臨近，央視日前提醒民眾一種故意寄送劣質貨或發錯貨的舊瓶新酒行騙手法，呼籲民眾警惕。北京一名女受害人，花7元(人民幣、下同)購買產品，發現貨品是次貨後要求退款，最終竟跌入「刷單陷阱」，被騙去5萬元。報道一出，「#央視揭網購故意發錯貨騙局#」衝上社交平台熱搜第一名。

被拉入「商家任務群」先獲利 後被騙

張女之後被拉入所謂的「商家任務群」，群內有「刷單任務」，透過刷單提升店舖成交量，就可穩袋佣金，小額充值即可參與。張女為之心動，見前幾筆小額充值均順利獲款，後來便充值500多元，但對方突然宣稱她「做錯了」，指她刷單時漏了在單前「加一個備注」。

張女見是自己做錯，遂問才如何取回之前的500多元，得知要再充值1,000元才可。「粗心大意」的張女之後繼續不斷「犯錯」，為追回款項，她前後累計轉帳逾5萬元，才驚覺受騙報警。