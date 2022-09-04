網戀女友聲稱死後復活「得道成仙」 男子深信不疑 4年「供奉」486萬

網上情緣古惑多，廣東有騙徒還「解鎖」仙俠劇情節，聲稱自己死過翻生，「得道成仙」，以「積善消災」等名義向「網戀男友」索取金錢。愛「女友」愛得死心塌地的男事主，對女友「復活」一事深信不疑，2018年起陸續向其轉帳總共486萬元(人民幣，下同)，直到今年4月被對方封鎖微信後，還等到7月中才相信自己受騙，向警方求助。

「家屬」聲稱發現有人與「死去女友」一模一樣

廣州市公安局近日在網站公開這宗持續5年的荒唐騙案。男事主2017年底透過社交軟件結識姓葉女網友，兩人不時視像聊天，漸漸就發展成情侶，但從未在現實世界中見面。半年後，聲稱葉女家屬的人透過葉女的社交軟件帳戶，向男事主聲稱葉女出車禍身亡，沒多久又再聯絡男事主，聲稱在網上偶然發現一位與葉女生得一模一樣、名字也相同的女子，已向對方取得聯絡方法，以解思念之情。

自稱是「女友」死過翻生 索錢「積善消災」

本來也對葉女一直念念不忘的男事主聽到後，便向葉女家屬索取「新葉女」的聯絡方法，將自己對葉女的感情寄託在這位「新人」身上。「新葉女」向男事主聲稱，自己就是原來的葉女，「復活」時「得道成仙」，可以「上天入地」、「逢凶化吉」。男事主深信不疑，2018年起應對方「照顧孩子」、「積善消災」等要求，前後轉帳百多次，總共486萬元。期間男事主多次要求與對方見面，都被拒絕。

警方拘捕一名39歲女子

今年4月，「新葉女」將男事主封鎖後消聲匿跡。直至7月16日，男事主感到不妥並報警。廣州番禺警方對男事主提供的線索深入調查，上月19日將藏身深圳龍華區的39歲姓葉女子拘捕。葉女對詐騙男事主錢財供應不諱，所謂家屬和「新葉女」都是自己假扮。葉女現時已被刑事拘留。