網戀男友稱買地皮「為妳建城堡」缺55萬周轉 女子感動轉帳後被封鎖

上海一名女子早前透過社交軟件，結識了一名自稱「官二代」的建築設計師後，與對方陷入「甜蜜網戀」，期間多次深信對方為自己購買昂貴禮物後周轉不靈，陸續借出81萬元(人民幣，下同)給對方。其中有一次，男方聲稱買了一塊地皮，要為女子興建一座城堡，但還有55萬元資金缺口。女子只顧著感動，未有多想就馬上轉帳，直到後來被男方封鎖微信，才驚覺所有深情都是一場騙局。

「官二代」網戀男友聲稱流動資金不足

上海傳媒報道，姓張女事主前年6月在網上結識姓李的「建築設計師」後，很快就與對方墮入愛河。李男某日突然聲稱，為張女訂購了一輛「賓利」豪車。張女大為感動，立即買了一隻手錶作為回禮。未料李男又稱，買車後流動資金不足，希望張女借15萬元給自己用於日常開銷。

張女未有懷疑，借出15萬後不久，又收到李男微信，「親愛的，我最近新買了一塊地皮，準備給你建造一座城堡，但買地皮存在資金缺口，你能不能給我先轉帳55萬元？」張女再次被感動，立即轉帳，但李男隨後以「父母帳戶被凍結」為由拖延還錢，甚至在去年8月封鎖張女微博，失去聯絡。

網戀男友實為已婚有仔女 騙另一女子76萬

張女報警後，警方著手調查，結果李男被捕歸案時，已經將張女先後轉帳給他的81萬元揮霍一空，而且李男並非「官二代」，亦非建築設計師，甚至不是單身，而是普通的已婚男，還育有子女。警方更發現，李男在2018年10月至去年4月期間，虛構自己患胃癌、親妹患心臟病、爺爺去世、母親生病、要購買進口藥、支付住院費等，詐騙一名姓黃女子76萬元。

李男因先後騙取兩名女子合共約158萬元，近日被上海閔行區法院裁定詐騙罪成，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利1年。