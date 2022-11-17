網易暴雪分手｜網易CEO丁磊：談判難度遠超預期 暴雪所提條款不能接受

美國遊戲開發商和發行商暴雪娛樂(Blizzard)與網易(9999)「分手」，結束長達14年的合約，震撼內地遊戲界。消息一度登上微博熱搜第一位，且多個相關話題都曾上微博熱搜榜。有內地傳媒引述知情人士指，雙方終止合作的主要原因是價格未能談妥，網易無法接受對方就續約提出的天價條件，且部分條件可以用「惡心」來形容。網易創辦人兼行政總裁丁磊晚上回應稱，網易非常希望繼續代理暴雪遊戲，也付出了非常多努力，但整個談判過程的難度遠超出預期，「關鍵核心條款，包括長遠運營、玩家權益等都是暴雪提出的，這些條款也是我們不能接受的」。
知情人士：暴雪就續約網易提出天價條件
內地「觀察者網」引述知情人士指出，暴雪方面針對續約提出的天價條件包括：暴雪一方所得營業收入淨利潤比例要較2019至2022合約期的「50%以上」進一步提高；暴雪遊戲定價將採取全球同步策略，而之前國服定價較全球其他地區普遍低約20%；要求網易按照《暗黑破壞神 永生不朽》模式，研發暴雪其他手遊全球發行，但網易只可從中國區市場分得利潤，而且要繳納巨額保證金或預付費用來擔保完成此項要求，否則將被「處罰」。
報道引述知情人士稱，若上述續約條件屬實，暴雪無異於要求網易「白做」。
暴雪今早公布的不續約原因，是「雙方未能達成協議，續簽符合暴雪運營原則以及公司對玩家和員工的承諾的協議」。暴雪隨後又指出，與網易共同開發的手遊《暗黑破壞神 永生不朽》，仍按雙方一份獨立協議繼續聯合營運。
內地「多維財經」引述知情人士透露，已有多家遊戲公司成為與暴雪談判遊戲版權代理的潛在意向方，包括騰訊、完美世界、B站等。「21世紀經濟報道」亦引述一位匿名遊戲公司員工稱，「目前可以透露的是，有不止一家國內遊戲廠商在爭奪暴雪在中國的代理權，但暴雪似乎還沒有做出最後的選擇」。
傳接手暴雪遊戲中國代理權 騰訊：暫無相關消息
「紅星新聞」指出，有分析認為，相關遊戲版權代理或將由騰訊接手，惟騰訊方面回應稱，內部暫時沒有相關消息，「暴雪版權的問題建議以暴雪官方回覆為准」。
紅星新聞又指，雖然網易未公開代理暴雪遊戲的收入，但根據其年報，2019、2020及2021年，網易來自代理遊戲的收入分別佔其收入總額的7.5%、9.1%及9.5%，其中代理遊戲公司包括暴雪、微軟等。此外，近三年網易每年向暴雪支付的保證金許可費分別為3.56億元(人民幣，下同)、3.34億元、3.19億元。