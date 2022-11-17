網易暴雪分手｜網易CEO丁磊：談判難度遠超預期 暴雪所提條款不能接受

美國遊戲開發商和發行商暴雪娛樂(Blizzard)與網易(9999)「分手」，結束長達14年的合約，震撼內地遊戲界。消息一度登上微博熱搜第一位，且多個相關話題都曾上微博熱搜榜。有內地傳媒引述知情人士指，雙方終止合作的主要原因是價格未能談妥，網易無法接受對方就續約提出的天價條件，且部分條件可以用「惡心」來形容。網易創辦人兼行政總裁丁磊晚上回應稱，網易非常希望繼續代理暴雪遊戲，也付出了非常多努力，但整個談判過程的難度遠超出預期，「關鍵核心條款，包括長遠運營、玩家權益等都是暴雪提出的，這些條款也是我們不能接受的」。

知情人士：暴雪就續約網易提出天價條件

內地「觀察者網」引述知情人士指出，暴雪方面針對續約提出的天價條件包括：暴雪一方所得營業收入淨利潤比例要較2019至2022合約期的「50%以上」進一步提高；暴雪遊戲定價將採取全球同步策略，而之前國服定價較全球其他地區普遍低約20%；要求網易按照《暗黑破壞神 永生不朽》模式，研發暴雪其他手遊全球發行，但網易只可從中國區市場分得利潤，而且要繳納巨額保證金或預付費用來擔保完成此項要求，否則將被「處罰」。

報道引述知情人士稱，若上述續約條件屬實，暴雪無異於要求網易「白做」。

暴雪今早公布的不續約原因，是「雙方未能達成協議，續簽符合暴雪運營原則以及公司對玩家和員工的承諾的協議」。暴雪隨後又指出，與網易共同開發的手遊《暗黑破壞神 永生不朽》，仍按雙方一份獨立協議繼續聯合營運。

