網易深圳傳全部裁員　官方澄清：很多同事已內部轉職

網易深圳公司日前傳出全部裁員「一個不留」，主要涉及遊戲業務部門，對此有接近網易相關人士透露，是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已「內轉」到其他產品。

據《快科技》報道，一則關於網易深圳遊戲部門全部裁員的截圖在網上流傳，圖片中一名疑似網易員工的網友發文感慨：「不是第一個來的人，卻成了最後一個離開的人。」配圖顯示辦公室一片狼藉，全部清空，有網友在評論區留言「網易深圳全部裁員」、「一個不留」。

單款產品常規調整

對此，接近網易相關人士對媒體表示，這是針對一款單產品的常規調整，很多同事已經內轉到其他產品，全部裁員肯定是假的。同時還有網易遊戲前員工提到：「網易深圳本來就沒有甚麼東西，前年就不招人了」。

報道指出，上述提及的產品是網易旗下手遊《天啟行動》。公開信息顯示，該遊戲於今年8月30日正式開啟公測，但於10月14日便宣布，將在12月12日停止運營。主要原因是遊戲表現不及預期，對於存量玩家，網易也給出停運補償，用戶可以在公司另外兩款射擊遊戲《荒野行動》及《螢火突擊》中領取相應福利。