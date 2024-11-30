網易深圳傳全部裁員　官方澄清：很多同事已內部轉職

網易深圳公司日前傳出全部裁員「一個不留」，主要涉及遊戲業務部門，對此有接近網易相關人士透露，是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已「內轉」到其他產品。
據《快科技》報道，一則關於網易深圳遊戲部門全部裁員的截圖在網上流傳，圖片中一名疑似網易員工的網友發文感慨：「不是第一個來的人，卻成了最後一個離開的人。」配圖顯示辦公室一片狼藉，全部清空，有網友在評論區留言「網易深圳全部裁員」、「一個不留」。
單款產品常規調整
對此，接近網易相關人士對媒體表示，這是針對一款單產品的常規調整，很多同事已經內轉到其他產品，全部裁員肯定是假的。同時還有網易遊戲前員工提到：「網易深圳本來就沒有甚麼東西，前年就不招人了」。
報道指出，上述提及的產品是網易旗下手遊《天啟行動》。公開信息顯示，該遊戲於今年8月30日正式開啟公測，但於10月14日便宣布，將在12月12日停止運營。主要原因是遊戲表現不及預期，對於存量玩家，網易也給出停運補償，用戶可以在公司另外兩款射擊遊戲《荒野行動》及《螢火突擊》中領取相應福利。
多款網易遊戲停運
另《銀柿財經》報道稱，除了《天啟行動》，近一個月以來，已有多款網易遊戲進行宣布停止運營或內容更新，包括《寶可夢大探險》明年2月10日終止運營；《泰亞史詩》、《機動都市阿爾法》、《戰爭怒吼》將於明年1月13日停止新內容開發，關閉部分伺服器，理由均為遊戲開發運營策略的調整。
根據網易最新財報，今年第三季度淨收入為262億元人民幣，同比減少3.9%，其中遊戲及相關增值服務淨收入為209億元人民幣，同比減少4.2%。
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