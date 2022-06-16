網民吐槽名字似劇毒農藥 港產「夏枯草」內地遇文化衝擊

廣東人飲慣涼茶，但內地其他省份的民眾未必認識「涼茶」，近日在內地開售的可口可樂旗下健康工房港產樽裝涼茶「夏枯草」(圖1)，就在內地遇上「文化衝擊」。不少內地網民吐槽「一眼看成百草枯(註：劇毒農藥)」，批評「夏枯草」這個飲品名「是個爛名字」，稱「看著名字+配色，已經開始害怕了」、「我以為是毒藥呢」。

這是可口可樂首次在內地推出涼茶類飲品。雖然有認識夏枯草的內地網民解畫，稱「夏枯草不是非常常見的中藥材嗎？怎樣也不至於聯想到百草枯吧」，但又有網民質疑，夏枯草作為中藥，總有些副作用，「作為飲料不合理」，甚至認為植物名稱不能作為商標、商品名，「正規稱謂豈可被霸佔」。有網民就指出，「王老吉裡面也有夏枯草」、「夏桑菊顆粒裡面的夏就是指夏枯草」、「夏枯草我由細喝到大，涼茶叫涼茶名很正常」。