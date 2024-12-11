網紅劉大美麗抽脂後5小時猝死　官方展開調查

早前一名49歲女子前往知名醫美「光澤診所」進行電波拉皮療程，麻醉後血氧濃度不穩最終過世，然而近日在內地也發生過類似的醫療爭議事件，一名網紅「劉大美麗」在接受抽脂手術後，短短5小時後就猝死，獨留10歲兒子在人間。

上午抽脂 下午過身

綜合報道指劉大美麗今年30多歲，在江蘇鹽城當地開了一家足療店，還經常在短影音平台上發放短片，在當地算是具有名氣的網紅，上月26日上午9時50分左右，她前往鹽城曼麗莎的手術室實施抽脂手術，但沒想到的是，當天下午2時50分左右，就傳出她過世的消息。

事發後，劉大美麗的家屬趕往鹽城，而她離世後獨留一名10歲兒子在人世；據悉，目前調查尚未完成，遺體還未能火化。