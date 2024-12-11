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2024-12-11 11:09:00

網紅劉大美麗抽脂後5小時猝死　官方展開調查

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網紅劉大美麗抽脂後猝死　官方展開調查。

網紅劉大美麗抽脂後猝死　官方展開調查。

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早前一名49歲女子前往知名醫美「光澤診所」進行電波拉皮療程，麻醉後血氧濃度不穩最終過世，然而近日在內地也發生過類似的醫療爭議事件，一名網紅「劉大美麗」在接受抽脂手術後，短短5小時後就猝死，獨留10歲兒子在人間。

33歲女網紅劉大美麗（右）抽脂後5小時後猝死，離世後留下一名年僅10歲的兒子。（微博圖片） 33歲女網紅劉大美麗生前曾拍攝跳舞短片。（微博圖片） 網紅劉大美麗疑因抽脂而去世，當局仍在調查中。（微博圖片） 網紅劉大美麗不時在網上分享唱歌跳舞影片。（微博圖片） 網紅劉大美麗在中國江蘇省整形醫院進行抽脂手術後不幸過身。（微博圖片） 網紅劉大美麗在當地算是小有名氣。（微博圖片）

上午抽脂 下午過身

綜合報道指劉大美麗今年30多歲，在江蘇鹽城當地開了一家足療店，還經常在短影音平台上發放短片，在當地算是具有名氣的網紅，上月26日上午9時50分左右，她前往鹽城曼麗莎的手術室實施抽脂手術，但沒想到的是，當天下午2時50分左右，就傳出她過世的消息。

事發後，劉大美麗的家屬趕往鹽城，而她離世後獨留一名10歲兒子在人世；據悉，目前調查尚未完成，遺體還未能火化。

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相關醫美公司去年曾被罰

目前，當地衛健委、檢察院和警方都已介入此事，鹽城市鹽都區衛生監督所工作人員表示，鹽城曼麗莎持牌，這件事情已經處理完了，但具體情況需要諮詢相關部門；值得一提的是，鹽城曼麗莎在去年11月因使用衛技人員從事本專業以外的診療活動案，被罰了1萬元人民幣，未料才過了一年，竟然鬧出人命，目前診所已關門歇業靜候調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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