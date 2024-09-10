網紅小楊哥傳出軌　前助理爆曾逼墮胎 疑似被邀求百萬元封口費遭拒

內地網紅「瘋狂小楊哥」擁有破億粉絲，被視為帶貨界頂流，但最近卻傳出負面消息。他傳出與旗下美女女主播沫沫有染，逼女方墮胎並離職，疑似被邀求百萬元封口費遭拒，最後被老婆發現，還傳出夫妻倆聯手將沫沫送去坐牢。

公司高層出軌 據多家內媒綜合報道，近日常與小楊哥打擂臺的內地直播主「辛巴」爆料，小楊哥公司「三隻羊」旗下一名女主播與高層有染，高層老婆得知，女主播就人間蒸發，疑似被抓去坐牢。由於先前常在小楊哥直播中出現的正妹女主播沫沫，去年底就在螢幕前消失，網友懷疑男主角正是小楊哥。

強逼墮胎 據悉，「三隻羊沫沫」抖音帳號顯示，粉絲約為500萬人，自去年底就已經停更，至今已有9個月未更新。 後續有媒體指出，沫沫前助理8日爆料，暗指小楊哥夫妻強逼沫沫墮胎，又要求她離職，因為她希望對方付300萬人民幣的賠償，不料竟被偷偷錄音說是勒索，遭小楊哥夫婦聯手送進監獄。

事件後，小楊哥始終未做出回應，但他的抖音帳號瘋狂掉粉，七天內損失近13萬名粉絲。 而據《正在新聞》報道，有知情人士透露，三隻羊旗下主播沫沫（徐子昕）已被拘留，而且關押很久了，去年12月份在上海被警方帶走，家屬請的律師已經會見過。

預支薪水 據《瀟湘晨報》報道，沫沫的前老闆、證意集團創始人朱姓男子9日在網路上透露，由於他曾預支沫沫5萬人民幣的薪水，想委託律師起訴沫沫，找不到人透過法院了解去向，才得知沫沫人目前被關押在合肥。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章