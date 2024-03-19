網紅小食「澱粉腸」被揭含狗糧原料　商家：不建議人食(有片)

內地網紅小食「澱粉腸」每條大約2至3元人民幣，人氣很高，近日卻爆出食安風險，指製作過程添加了被當作狗糧的「雞骨泥」，就連商家都說：「骨泥不建議人吃」。報導曝光後，「澱粉腸塌房」衝上微博熱搜，即使有製造商鏡頭前連食10條澱粉腸澄清，一夜之間令人敬而遠之。
綜合《央廣網》等內地傳媒報道，這款小食雖然名為澱粉腸，被揭發成分含「雞骨泥」代替雞肉，引起公眾關注。河南一間澱粉腸製造商工作人員透露，澱粉腸的肉很少，「都是用的雞肉和雞骨泥，用鴨肉更便宜，大部分都是澱粉」。中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授何計國曾表示，使用雞脖泥、雞架泥代替原有肉類使用的行為，本質是摻假和以次充好，其中的營養物質也無法被人體吸收。亦有出售雞骨泥的多是寵物食品的商家指：「骨泥不建議人吃，燒烤也不行」。
內地沒有制定澱粉腸國家標準
內媒調查，內地市面上銷量較高的5種品牌澱粉腸，材料表第一位均是肉，其次為水，澱粉，白砂糖、味精、香辛料等調味料，以及其他食品添加劑，如三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉、羧甲基纖維素鈉、誘惑紅等。制定大陸國家標準《火腿腸質量通則》的肉禽蛋製品標準化技術委員會表示，該標委會主要負責實施商品名帶「肉」的食品標準化工作，所以過去沒有制定澱粉腸國家標準，但考慮到澱粉腸配料表中，標注的主要配料是肉類。委員會稱會再研究要不要制訂「澱粉腸」國家標準，有結論後會向大眾發布。
多家澱粉腸製造商也緊急發出聲明，否認在澱粉腸中使用雞骨泥。更有商家直接開直播，貼上「沒有骨泥」的標示，並現場吃下10根澱粉腸，呼籲消費者理性看待。至於有沒有用雞骨泥，該經銷商沒有正面回應，僅稱「夫宇這牌子我們自己都不吃，它裡面有狠活」。