網紅小食「澱粉腸」被揭含狗糧原料　商家：不建議人食(有片)

內地網紅小食「澱粉腸」每條大約2至3元人民幣，人氣很高，近日卻爆出食安風險，指製作過程添加了被當作狗糧的「雞骨泥」，就連商家都說：「骨泥不建議人吃」。報導曝光後，「澱粉腸塌房」衝上微博熱搜，即使有製造商鏡頭前連食10條澱粉腸澄清，一夜之間令人敬而遠之。

綜合《央廣網》等內地傳媒報道，這款小食雖然名為澱粉腸，被揭發成分含「雞骨泥」代替雞肉，引起公眾關注。河南一間澱粉腸製造商工作人員透露，澱粉腸的肉很少，「都是用的雞肉和雞骨泥，用鴨肉更便宜，大部分都是澱粉」。中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授何計國曾表示，使用雞脖泥、雞架泥代替原有肉類使用的行為，本質是摻假和以次充好，其中的營養物質也無法被人體吸收。亦有出售雞骨泥的多是寵物食品的商家指：「骨泥不建議人吃，燒烤也不行」。