網紅民宿房內飄「麵包味」 忍3小時換房　警半夜敲門才知「床下藏屍」

入住網紅民宿卻成惡夢開始！大陸有網友發文自曝恐怖經驗，稱日前前往西藏拉薩旅遊，住進當地知名網紅民宿，但房間內不斷傳出一股難聞的「麵包味」，忍了3小時才換房，沒想到，半夜警察敲門，才知最早入住的房間床下，竟藏了「一具屍體」！

據《上游新聞》報道 ，張先生表示自己和朋友一行人，是4月20日前往拉薩旅遊的，這也是自己第一次來到拉薩。由於拉薩古x客棧屬於網紅酒店，比較搶手，20號當天沒有房間。他們第二天（21日）中午辦理的入住，房型為大床房，位置在3樓。

以為是自己腳臭

晚上7點半，張先生回來稍微休整了一下，然後換衣服出門吃飯，當時他就聞到了一些臭味，但是沒多想。據張先生回憶，因為3樓那個房間正下方就是一家麵包店，平時就有麵包的味道，「當天傍晚7點半左右回來時，味道就變濃了很多」，但因為入住後打開了房間地暖，加上當時也脫了鞋，還以為是自己的腳臭。「所以出門吃飯之前，我專門把房間窗戶打開了。晚上10點半再次回到房間時，發現房間臭得受不了」，然後我們就給服務生說了，她就給我們把房間換到了4樓。

張先生沒想到的是，22日淩晨1點半左右，服務員敲響了他的房門，說樓下有警察找，並把他帶到了之前入住過的3樓那個房間。「到了一看，我驚呆了，好多警察，後來才知道是刑警隊的。我問什麼事啊，他說房間死人了。我又問人在哪裡，他說就在床底下」。

張先生曬出自己住房記錄以及派出所筆錄。（圖／翻攝上游新聞）