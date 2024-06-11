網紅為打造翹臀赴泰狂注射「400支玻尿酸」　　屁股感染化膿出水

綜合中國媒體報導，網名「桃花寶寶」的孟女士，是短影音平臺的一名網紅，抖音上擁26.8萬粉絲，作品中有不少內容涉及整容和後悔整容內容，其簡介寫道「停播16天……全身花了240w」。

去泰國醫院打了400多支玻尿酸

綜合中國媒體報導，網名「桃花寶寶」的孟女士，是短影音平臺的一名網紅，抖音上擁26.8萬粉絲，作品中有不少內容涉及整容和後悔整容內容，其簡介寫道「停播16天……全身花了240w」。

她在影片中自訴，在6月1號去泰國的醫院打玻尿酸，打了400多支，後來屁股裡面開始化膿，去醫院檢查醫生說需要立刻取出。以前她的臀部裡面注射過一些包括玻尿酸、矽油，奧美定等填充物，因為這次的玻尿酸刺激到了以前注射的物質，引發了感染。據瞭解，這些填充物都是在中國禁止使用的。

在影片中，孟女士的眼睛也出現了不自然的頻繁眨動，她表示，這也和注射玻尿酸有關，此前額頭也發生過類似感染，奉勸大家填充物別輕易打臉，可能會像定時炸彈一樣，危害健康。有網友翻出她之前沒整形的照片，大讚她其實挺漂亮的，個子又高又瘦。