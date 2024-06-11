網紅為打造翹臀赴泰狂注射「400支玻尿酸」　　屁股感染化膿出水

中國一名網紅為追求翹臀，日前遠赴泰國打玻尿酸，注射數量超400支，不料卻刺激過去體內注射的填充物，引發臀部嚴重感染化膿出水，得住院立即取出。
去泰國醫院打了400多支玻尿酸
綜合中國媒體報導，網名「桃花寶寶」的孟女士，是短影音平臺的一名網紅，抖音上擁26.8萬粉絲，作品中有不少內容涉及整容和後悔整容內容，其簡介寫道「停播16天……全身花了240w」。
她在影片中自訴，在6月1號去泰國的醫院打玻尿酸，打了400多支，後來屁股裡面開始化膿，去醫院檢查醫生說需要立刻取出。以前她的臀部裡面注射過一些包括玻尿酸、矽油，奧美定等填充物，因為這次的玻尿酸刺激到了以前注射的物質，引發了感染。據瞭解，這些填充物都是在中國禁止使用的。
在影片中，孟女士的眼睛也出現了不自然的頻繁眨動，她表示，這也和注射玻尿酸有關，此前額頭也發生過類似感染，奉勸大家填充物別輕易打臉，可能會像定時炸彈一樣，危害健康。有網友翻出她之前沒整形的照片，大讚她其實挺漂亮的，個子又高又瘦。
注射填充物「豐臀遭殃」事件多有發生
其實注射填充物「豐臀遭殃」事件，此前也多有發生。2023年8月，浙大一院急診科收治了高熱不退、左半邊臀部紅腫潰爛的女子安娜（化名），因「感染性發熱」頭暈頭痛、噁心嘔吐，整個人非常虛弱。
醫生問診得知，其做了假體植入的隆臀手術，沒多久左半邊臀部就開始出現一枚硬幣大小的囊腫，隨後越長越大、左半邊屁股開始腫脹疼痛，安娜表示為了讓臀部又翹又圓，在假體植入手術的前後，她還花了大錢去美容機構注射了不少玻尿酸。
醫師提醒，玻尿酸雖然是非常不錯的人造填充劑，但是它只適合填充小部位、不適合用來隆胸隆臀。最終在家人和醫院專家的勸說下，安娜決定摘掉假體。
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